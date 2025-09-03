Panamá Oeste Nacionales -  3 de septiembre de 2025 - 09:56

Femicidio en Panamá Oeste: mujer de 36 años asesinada por su pareja en Altos de Las Praderas

Una mujer de 36 años fue asesinada por su pareja en Altos de Las Praderas, Panamá Oeste. Un día antes, había solicitado una orden de protección ante el MP.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Una mujer de 36 años fue asesinada presuntamente por su pareja en la barriada Altos de Las Praderas, provincia de Panamá Oeste, en un nuevo hecho de violencia de género que estremece al país.

De acuerdo con información preliminar, la víctima había acudido el pasado lunes al Ministerio Público, donde solicitó una orden de protección ante amenazas recibidas. Sin embargo, menos de 24 horas después, fue encontrada sin vida en su residencia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con el responsable, mientras organizaciones sociales reiteran el llamado a reforzar las políticas de prevención y atención de la violencia doméstica en Panamá.

En esta nota:
