Femicidio en Panamá Oeste: mujer de 36 años asesinada por su pareja en Altos de Las Praderas

Mujer es asesinada por su pareja en Altos de Las Praderas, Panamá Oeste

Una mujer de 36 años fue asesinada presuntamente por su pareja en la barriada Altos de Las Praderas, provincia de Panamá Oeste , en un nuevo hecho de violencia de género que estremece al país.

Una mujer de 36 años fue asesinada por su pareja en la barriada Altos de Las Praderas, en Panamá Oeste.



Se conoció que el lunes la víctima había solicitado una orden de protección ante el Ministerio Público. pic.twitter.com/kTYGXwloOf — Telemetro Reporta (@TReporta) September 3, 2025

De acuerdo con información preliminar, la víctima había acudido el pasado lunes al Ministerio Público, donde solicitó una orden de protección ante amenazas recibidas. Sin embargo, menos de 24 horas después, fue encontrada sin vida en su residencia.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso y dar con el responsable, mientras organizaciones sociales reiteran el llamado a reforzar las políticas de prevención y atención de la violencia doméstica en Panamá.