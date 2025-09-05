Panamá Nacionales -  5 de septiembre de 2025 - 14:51

IFARHU explora nuevas oportunidades educativas con Bentley University y la Embajada de EE. UU.

El IFARHU informó que durante el encuentro se abordaron temas relacionados con posibles acuerdos educativos que impulsen la formación de estudiantes panameños.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) sostuvo una reunión con representantes de la Bentley University de Estados Unidos y de la Embajada de Estados Unidos en Panamá, con el propósito de explorar oportunidades de cooperación académica.

Durante el encuentro, se abordaron temas relacionados con posibles acuerdos educativos que impulsen la formación de estudiantes panameños en programas internacionales de alto nivel. La iniciativa busca ampliar el acceso a Créditos Educativos y fortalecer la preparación académica de la juventud panameña.

