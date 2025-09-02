PASE-U, taller de Escuela para Padres: ¿Será necesario para el segundo pago?

El Ministerio de Educación (MEDUCA) confirmó que, a partir de este 2025, la participación en el programa Escuela para Padres será un requisito obligatorio para acceder al segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U).
Modalidades del taller:
- Virtual: La mayoría de las provincias podrán participar desde casa, permitiendo que los padres acompañen a sus hijos.
- Presencial: En las regiones comarcales como Guna Yala, Ngäbe Buglé y Emberá Wounaan, los talleres se realizarán en los centros educativos, con supervisión de docentes y equipos psicosociales.
Requisitos y controles del PASE-U
El IFARHU implementará nuevos mecanismos para asegurar que el PASE-U beneficie únicamente a estudiantes que cumplan los requisitos establecidos. Según el director Carlos Godoy:
- Los pagos se realizarán mediante tarjetas Clave Social, en alianza con el Banco Nacional y la Caja de Ahorros, para que los fondos se destinen únicamente a alimentos, medicinas, transporte y útiles escolares.
- Se evalúa ajustar los criterios de entrega del beneficio, considerando asistencia, matrícula y promedio de notas, con posible aumento del promedio mínimo requerido.
Godoy señaló que estos cambios buscan reforzar el objetivo del programa: apoyar económicamente a estudiantes responsables y comprometidos con su educación.