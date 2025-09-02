Correos Panamá suspende temporalmente envíos comerciales hacia Estados Unidos

El Correos Nacional de Panamá informó que, debido a un cambio en la regulación arancelaria de Estados Unidos, desde este 2 de septiembre únicamente se admitirán:

Contenido relacionado: MEF: más de 42 mil sobres participaron en primer sorteo de la Lotería Fiscal

Correos Panamá limita envíos hacia Estados Unidos por nuevas regulaciones

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962942288851513665&partner=&hide_thread=false Correos Panamá (@CorreosPma) anunció que debido al cambio de regulación arancelaria de Estados Unidos, a partir de este martes 2 de septiembre solo estarán admitidos los envíos de documentos (correspondencia) y regalos o envíos persona a persona siempre que no provengan de una… pic.twitter.com/TuOcdBXPB0 — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2025

La entidad advirtió que, en caso de no cumplir con esta disposición o no contar con información real sobre el envío, este será devuelto.

De manera temporal quedan suspendidos:

Envíos de mercancía proveniente de transacciones comerciales (empresa–persona o viceversa).

Regalos o envíos persona a persona con un valor superior a $100.

Los usuarios que realizaron envíos hacia EE.UU. en las últimas semanas podrán solicitar información sobre el proceso de devolución a través del Servicio al Cliente (512-7657), WhatsApp (6980-1551) o directamente en la estafeta donde realizaron el envío.