Correos Panamá suspende temporalmente envíos comerciales hacia Estados Unidos

El Correos Nacional de Panamá informó que, debido a un cambio en la regulación arancelaria de Estados Unidos, desde este 2 de septiembre únicamente se admitirán:
Contenido relacionado: MEF: más de 42 mil sobres participaron en primer sorteo de la Lotería Fiscal
Correos Panamá limita envíos hacia Estados Unidos por nuevas regulaciones
La entidad advirtió que, en caso de no cumplir con esta disposición o no contar con información real sobre el envío, este será devuelto.
De manera temporal quedan suspendidos:
- Envíos de mercancía proveniente de transacciones comerciales (empresa–persona o viceversa).
- Regalos o envíos persona a persona con un valor superior a $100.
Los usuarios que realizaron envíos hacia EE.UU. en las últimas semanas podrán solicitar información sobre el proceso de devolución a través del Servicio al Cliente (512-7657), WhatsApp (6980-1551) o directamente en la estafeta donde realizaron el envío.