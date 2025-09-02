Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2025 - 13:37

Correos Panamá suspende temporalmente envíos comerciales hacia Estados Unidos

Desde el 2 de septiembre, Correos Panamá solo admitirá documentos y envíos personales menores a $100 con destino a Estados Unidos

Correos Panamá suspende temporalmente envíos comerciales

Correos Panamá suspende temporalmente envíos comerciales

  • Documentos (correspondencia).
  • Regalos o envíos persona a persona, siempre que no provengan de una transacción comercial y su valor no exceda los $100.

Correos Panamá limita envíos hacia Estados Unidos por nuevas regulaciones

La entidad advirtió que, en caso de no cumplir con esta disposición o no contar con información real sobre el envío, este será devuelto.

De manera temporal quedan suspendidos:

  • Envíos de mercancía proveniente de transacciones comerciales (empresa–persona o viceversa).
  • Regalos o envíos persona a persona con un valor superior a $100.

Los usuarios que realizaron envíos hacia EE.UU. en las últimas semanas podrán solicitar información sobre el proceso de devolución a través del Servicio al Cliente (512-7657), WhatsApp (6980-1551) o directamente en la estafeta donde realizaron el envío.

