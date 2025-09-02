Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2025 - 13:21

MEF: más de 42 mil sobres participaron en primer sorteo de la Lotería Fiscal

Pedro Escalona del MEF, recordó que las facturas deben llevar el nombre del participante para formar parte del segundo sorteo de la Lotería Fiscal.

Noemí Ruíz
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en el primer sorteo de la Lotería Fiscal, realizado el pasado 28 de agosto, se recolectaron más de 42 mil sobres con facturas participantes. Pedro Escalona, secretario general del MEF, destacó la buena respuesta de los ciudadanos:

“Recolectamos 42 mil sobres, eso quiere decir que en el mes y tanto que tuvimos las urnas habilitadas, muchos panameños confiaron en el proceso”, señaló. “Recolectamos 42 mil sobres, eso quiere decir que en el mes y tanto que tuvimos las urnas habilitadas, muchos panameños confiaron en el proceso”, señaló.

Escalona también recordó que para participar es requisito que las facturas lleven el nombre del contribuyente: “Definitivamente el nombre debe estar”, recalcó. El programa busca incentivar la exigencia de facturas como herramienta de control fiscal y premiar a los consumidores cumplidores.

