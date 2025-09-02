MEF: más de 42 mil sobres participaron en primer sorteo de la Lotería Fiscal

Más de 42 mil sobres en el primer sorteo de la Lotería Fiscal, según MEF Lis

Por Noemí Ruíz El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en el primer sorteo de la Lotería Fiscal, realizado el pasado 28 de agosto, se recolectaron más de 42 mil sobres con facturas participantes. Pedro Escalona, secretario general del MEF, destacó la buena respuesta de los ciudadanos:

"Recolectamos 42 mil sobres, eso quiere decir que en el mes y tanto que tuvimos las urnas habilitadas, muchos panameños confiaron en el proceso", señaló.

