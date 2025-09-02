MEF: más de 42 mil sobres participaron en primer sorteo de la Lotería Fiscal

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que en el primer sorteo de la Lotería Fiscal, realizado el pasado 28 de agosto, se recolectaron más de 42 mil sobres con facturas participantes. Pedro Escalona, secretario general del MEF, destacó la buena respuesta de los ciudadanos:
Escalona también recordó que para participar es requisito que las facturas lleven el nombre del contribuyente: “Definitivamente el nombre debe estar”, recalcó. El programa busca incentivar la exigencia de facturas como herramienta de control fiscal y premiar a los consumidores cumplidores.