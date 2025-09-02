Merca Panamá instalará medidores eléctricos para cobrar luz a los comerciantes arrendados.

Durante las vistas presupuestarias en la Asamblea Nacional, el gerente de Merca Panamá , José Ramos, informó que se están ejecutando trabajos para la instalación de medidores eléctricos que permitan registrar el consumo de luz y cobrar a los comerciantes arrendados en la instalación ubicada en la vía Cincuentenario.

La medida se implementa como respuesta a los retos económicos que enfrenta el mercado, entre ellos, el recorte presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Se estima que el cobro del servicio de electricidad generará un ahorro aproximado de 3 millones de dólares para Merca Panamá.

Ramos explicó que algunos arrendatarios cuentan con más de cinco neveras activas y contenedores refrigerados que actualmente utilizan el servicio sin pagar.

"El área de Merca Panamá, las cinco naves que tenemos aquí, le puedo decir que nadie paga luz", aseguró el gerente, agregando que se trabaja con la empresa Naturgy para la instalación de los medidores en cada puesto de venta.

Merca Panamá señaló que estas propuestas ya han sido presentadas a los propietarios de los locales, quienes han mostrado aceptación parcial.

Los recursos que se generen a partir de este ahorro energético podrán ser destinados a nuevas inversiones en la infraestructura y servicios del mercado.