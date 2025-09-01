Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 17:52

Contraloría audita contrato de concesión con la empresa Panama Canal Railway Company

La Contraloría destacó que la auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Ana Canto
Por Ana Canto

La Contraloría General de la República informó que, a partir de este lunes 1 de septiembre, ha iniciado la auditoría del contrato de concesión suscrito entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company, que abarca tanto el contrato original como la prórroga otorgada posteriormente.

Este contrato regula la concesión para el desarrollo, construcción, operación, administración, renovación, reconstrucción, modificación y dirección del Ferrocarril de Panamá.

La Contraloría destacó que la auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos, asegurar que los términos de la concesión se ajusten a la normativa vigente y protejan los intereses del Estado panameño.

Asimismo, se busca reforzar la confianza ciudadana y garantizar que proyectos estratégicos como el Ferrocarril de Panamá cumplan con su propósito de generar beneficios al país.

