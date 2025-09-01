Contraloría audita contrato de concesión con la empresa Panama Canal Railway Company.

La Contraloría General de la República informó que, a partir de este lunes 1 de septiembre, ha iniciado la auditoría del contrato de concesión suscrito entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company, que abarca tanto el contrato original como la prórroga otorgada posteriormente.

Este contrato regula la concesión para el desarrollo, construcción, operación, administración, renovación, reconstrucción, modificación y dirección del Ferrocarril de Panamá.

La Contraloría destacó que la auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos, asegurar que los términos de la concesión se ajusten a la normativa vigente y protejan los intereses del Estado panameño.

Asimismo, se busca reforzar la confianza ciudadana y garantizar que proyectos estratégicos como el Ferrocarril de Panamá cumplan con su propósito de generar beneficios al país.