Contraloría audita contrato de concesión con la empresa Panama Canal Railway Company.

La Contraloría General de la República informó que, a partir de este lunes 1 de septiembre, ha iniciado la auditoría del contrato de concesión suscrito entre el Estado panameño y la empresa Panama Canal Railway Company, que abarca tanto el contrato original como la prórroga otorgada posteriormente.
La Contraloría destacó que la auditoría tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos, asegurar que los términos de la concesión se ajusten a la normativa vigente y protejan los intereses del Estado panameño.
Asimismo, se busca reforzar la confianza ciudadana y garantizar que proyectos estratégicos como el Ferrocarril de Panamá cumplan con su propósito de generar beneficios al país.