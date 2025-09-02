Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2025 - 11:58

Panamá Norte tendrá su hospital: alcalde Mayer Mizrachi autoriza uso de terrenos para su construcción

"Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera", aseguró el alcalde Mayer Mizrachi, luego de la última sesión del Concejo Municipal.

Panamá Norte tendrá su hospital: alcalde Mayer Mizrachi autoriza uso de terrenos para su construcción.

Panamá Norte tendrá su hospital: alcalde Mayer Mizrachi autoriza uso de terrenos para su construcción.

Ana Canto
Por Ana Canto

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que a autorizado el uso y administración de los terrenos municipales donde se construirá el futuro hospital de Panamá Norte.

Esta obra beneficiará a más de 600 mil residentes de las comunidades de Alcalde Díaz, Chilibre, Ernesto Córdoba Campos, Caimitillo y Las Cumbres, brindando acceso a servicios de salud más cercanos y adecuados para la creciente población de la zona.

"Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera. Hoy el Concejo Municipal aprobó el uso y administración de los terrenos de la Alcaldía donde se construirá este hospital, beneficiando a más de 600k personas. Felicito al Gobierno, diputados y representantes que hacen este esfuerzo colectivo posible", destacó el alcalde.

El Consejo Municipal aprobó con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la suscripción de un convenio entre la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud (MINSA) y para el uso de más de 6 hectáreas de terreno ubicado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos para la construcción del nosocomio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Mayer/status/1962916409299624205&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Idaan realizará instalación de una válvula en Panamá Norte este sábado

81% de beneficiarios de programas del MIDES ya cuentan con la Ficha Única de Protección Social

Correos Panamá suspende temporalmente envíos comerciales hacia Estados Unidos

Recomendadas

Más Noticias