Panamá Norte tendrá su hospital: alcalde Mayer Mizrachi autoriza uso de terrenos para su construcción.

El alcalde de la ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que a autorizado el uso y administración de los terrenos municipales donde se construirá el futuro hospital de Panamá Norte .

Esta obra beneficiará a más de 600 mil residentes de las comunidades de Alcalde Díaz, Chilibre, Ernesto Córdoba Campos, Caimitillo y Las Cumbres, brindando acceso a servicios de salud más cercanos y adecuados para la creciente población de la zona.

"Panamá Norte tendrá su hospital tras décadas de espera. Hoy el Concejo Municipal aprobó el uso y administración de los terrenos de la Alcaldía donde se construirá este hospital, beneficiando a más de 600k personas. Felicito al Gobierno, diputados y representantes que hacen este esfuerzo colectivo posible", destacó el alcalde.

El Consejo Municipal aprobó con 21 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, la suscripción de un convenio entre la Alcaldía de Panamá y el Ministerio de Salud (MINSA) y para el uso de más de 6 hectáreas de terreno ubicado en el corregimiento Ernesto Córdoba Campos para la construcción del nosocomio.