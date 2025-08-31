Alcalde Díaz celebra 77 años de aniversario con desfile y participación de la comunidad

El domingo 31 de agosto de 2025 se celebró el desfile por los 77 años de fundación del corregimiento de Alcalde Díaz , en Panamá Norte, donde bandas escolares e independientes animaron a los asistentes al evento.

El representante del corregimiento, Ricardo Precilla, indicó que la celebración se realizó en completa armonía, con el apoyo de la comunidad y las autoridades presentes. Asimismo, aseguró que la actividad representa un impulso económico para la zona, ya que residentes de comunidades aledañas participaron y apoyaron los emprendimientos locales.

En la conmemoración también estuvieron presentes el expresidente y excandidato presidencial Martín Torrijos, diputados del circuito 8-5 y diversas personalidades políticas.

Alcalde Díaz fue fundado el 29 de agosto de 1948 y forma parte de los cinco corregimientos del sector de Panamá Norte, en la provincia de Panamá.