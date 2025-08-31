Panamá Norte Nacionales -  31 de agosto de 2025 - 19:07

Alcalde Díaz celebra 77 años de aniversario con desfile y participación de la comunidad

El representante del corregimiento de Alcalde Díaz indicó que la celebración se realizó en completa armonía, con el apoyo de la comunidad.

Alcalde Díaz celebra 77 años de aniversario.

Alcalde Díaz celebra 77 años de aniversario.

@jcalcaldediaz
Ana Canto
Por Ana Canto

El domingo 31 de agosto de 2025 se celebró el desfile por los 77 años de fundación del corregimiento de Alcalde Díaz, en Panamá Norte, donde bandas escolares e independientes animaron a los asistentes al evento.

El representante del corregimiento, Ricardo Precilla, indicó que la celebración se realizó en completa armonía, con el apoyo de la comunidad y las autoridades presentes. Asimismo, aseguró que la actividad representa un impulso económico para la zona, ya que residentes de comunidades aledañas participaron y apoyaron los emprendimientos locales.

En la conmemoración también estuvieron presentes el expresidente y excandidato presidencial Martín Torrijos, diputados del circuito 8-5 y diversas personalidades políticas.

Alcalde Díaz fue fundado el 29 de agosto de 1948 y forma parte de los cinco corregimientos del sector de Panamá Norte, en la provincia de Panamá.

Embed - Comite de bailes culturales de Panama Norte on Instagram: " En las Patronales de Alcalde Díaz nos hicimos presentes con nuestra agrupación de Diablitos Espejos. Esta vez no solo mostramos nuestra tradición, ¡también sacamos a la gente a bailar y a disfrutar con nosotros! Una fiesta llena de cultura, alegría y sabor panameño . #diablitosespejos #tradición #cultura #patronales #alcaldediaz #panama #patronalesalcaldediaz @jcalcaldediaz @arielvallarino @carlosrafaeltrujillo14 @ricardoprecillac @mayermm @just_forever_507 @clari_nails24 @mcv.lau @m.lau_canto #somosbailesculturales @treporta @telemetro"

En esta nota:
Seguir leyendo

Naturgy Panamá informa caída de poste de luz que afectará el servicio por 4 horas en Veraguas

CSS inicia el traslado de departamentos de la Dirección Ejecutiva de Prestaciones Económicas

Días libres restantes para los estudiantes, según el calendario escolar 2025

Recomendadas

Más Noticias