Alcalde Díaz celebra 77 años de aniversario con desfile y participación de la comunidad

El domingo 31 de agosto de 2025 se celebró el desfile por los 77 años de fundación del corregimiento de Alcalde Díaz, en Panamá Norte, donde bandas escolares e independientes animaron a los asistentes al evento.
El representante del corregimiento, Ricardo Precilla, indicó que la celebración se realizó en completa armonía, con el apoyo de la comunidad y las autoridades presentes. Asimismo, aseguró que la actividad representa un impulso económico para la zona, ya que residentes de comunidades aledañas participaron y apoyaron los emprendimientos locales.
En la conmemoración también estuvieron presentes el expresidente y excandidato presidencial Martín Torrijos, diputados del circuito 8-5 y diversas personalidades políticas.
Alcalde Díaz fue fundado el 29 de agosto de 1948 y forma parte de los cinco corregimientos del sector de Panamá Norte, en la provincia de Panamá.
