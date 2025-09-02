Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2025 - 17:22

MiBus invertirá B/. 9.6 millones en 60 buses medianos para rutas en Panamá y San Miguelito

La nueva licitación de MiBus representa una inversión de B/. 9.6 millones y tiene como objetivo ampliar la capacidad de transporte con vehículos más seguros.

MiBus anunció la apertura del acto público para la adquisición de hasta 60 buses medianos, con dimensiones entre 9 y 10 metros de largo, como parte de su estrategia para fortalecer y ajustar la flota que brinda servicio a miles de usuarios en las barriadas de los distritos de Panamá y San Miguelito.

La nueva licitación de MiBus representa una inversión de B/. 9.6 millones y tiene como objetivo ampliar la capacidad de transporte con vehículos más seguros, accesibles y cómodos para los usuarios.

Estos buses medianos de última generación contarán con motor diésel Euro V, cumpliendo con altos estándares internacionales de reducción de emisiones, lo que contribuye a un transporte más amigable con el ambiente.

El pliego de cargos de la licitación 2025-2-81-01-08-LP-000014 ya se encuentra disponible en el portal Panamá Compra y puede ser consultado por los interesados.

Como parte del proceso, se ha programado la reunión previa y homologación de manera virtual para el 18 de septiembre de 2025 a las 9:00 a.m. La presentación y apertura de propuestas se realizará el 20 de octubre de 2025 a las 10:00 a.m.

Los nuevos buses estarán diseñados con piso bajo, rampas de acceso para sillas de ruedas, áreas preferenciales para personas con movilidad reducida y espacios flexibles con asientos abatibles, reafirmando el compromiso de MiBus con la accesibilidad universal.

Además, contarán con pasamanos y ruteros electrónicos, elementos que facilitarán la experiencia de viaje y mejorarán la seguridad y comodidad de todos los pasajeros.

La incorporación de los nuevos buses medianos permitirá a MiBus ofrecer un servicio más ágil en rutas de barriadas con menor demanda y en calles de difícil acceso para las unidades más grandes. Esto se traduce en una mejor cobertura y mayor eficiencia operativa, beneficiando a los usuarios con trayectos más rápidos y cómodos.

