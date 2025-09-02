MiBus lanza licitaciones para mejorar limpieza y operación de su flota en Panamá

MiBus anunció la apertura de dos procesos de licitación destinados a fortalecer la gestión de limpieza y la calidad operativa de su flota, que moviliza diariamente a miles de usuarios en la ciudad de Panamá.

El primer proceso corresponde a la licitación del servicio de limpieza regular de los buses en los seis Centros de Operación y Ejecución (COEs) de la empresa, con una duración de 24 meses. Esta contratación busca garantizar que cada unidad mantenga estándares adecuados de higiene y confort para los pasajeros, abarcando un promedio de más de 1,150 buses que circulan entre días hábiles, fines de semana y jornadas no laborables.

En paralelo, MiBus también licita el suministro, traslado, instalación y puesta en marcha de dos máquinas de lavado externo de buses, que serán ubicadas en los COEs de Ojo de Agua y Curundú. Estas máquinas incluirán programas de mantenimiento preventivo y correctivo por un periodo de 24 meses, y estarán operativas en 2026.

Con esta inversión, se busca optimizar los tiempos de limpieza, asegurar una mayor uniformidad en los procesos y reforzar la programación general de alistamiento de la flota.

La implementación de estos procesos no solo mejora la eficiencia operativa de MiBus, sino que también impacta positivamente en la experiencia del usuario, al garantizar un transporte más limpio, seguro y confiable para todos los ciudadanos.