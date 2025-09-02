Ofertas de empleo en el Canal de Panamá y Copa Airlines: estos son los puestos disponibles

Ya están disponibles las oportunidades de empleo para el mes de septiembre en Copa Airlines y el Canal de Panamá. Los interesados pueden consultar las descripciones de cada vacante, conocer las funciones de los cargos y obtener toda la información necesaria sobre cómo postularse en esta nota.
Empleos en Copa Airlines
- Coordinador de Oper AAB (movilidad 6 meses)
- Analista de Pricing & Revenue Managemen II
- Ayudante General
- Ejecutivo de Ventas, Carga y Courier
- Analista de Sistema de Negocio II
- Tripulante de Cabina
- Agente de Rampa C
- Capitán
- Primer Oficial
- Agente de Servicio de Pasajero
- Mecánico de Aviación
Para conocer los requisitos de cada puesto y postularse, los interesados deben crear un perfil en el portal oficial de empleo de Copa Airlines. Este perfil les permitirá aplicar a todas las vacantes disponibles. Ingrese aquí para ver las oportunidades y postularse.
Empleos en el Canal de Panamá
- Acabador en Concreto
- Administrador de Proyectos
- Agrónomo
- Albañil
- Analista de Procesos de Negocios y Control Operativo
- Aparejador
- Armador de Embarcaciones
- Contador
- Coordinador de Entrada al Puerto en Adiestramiento
- Electricista de Alto Voltaje
- Especialista en Avalúos
- Especialista en Planificación para Contingencias
- Especialista Interdisciplinario
- Ingeniero Civil
- Mecánico de Instrumentos de Precisión
- Mecánico Tornero
- Médico General
- Oficial de Máquinas
- Operador de Planta Potabilizadora
- PDT - Operador de Locomotoras
- Programa de Entrenamiento para Pasacables
- Psicólogo comunitario
- Soldador
- Trabajador en Estructuras de Hierro
Para aplicar a las oportunidades laborales en el Canal de Panamá, debes ingresar al sitio web: https://portal-empleo.micanaldepanama.com/
Allí podrás crear una cuenta si eres nuevo usuario, o iniciar sesión si ya estás registrado, y postularte a las vacantes disponibles.