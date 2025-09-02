Ofertas de empleo en el Canal de Panamá y Copa Airlines: estos son los puestos disponibles

Ofertas de empleo en el Canal de Panamá y Copa Airlines.

Ya están disponibles las oportunidades de empleo para el mes de septiembre en Copa Airlines y el Canal de Panamá. Los interesados pueden consultar las descripciones de cada vacante, conocer las funciones de los cargos y obtener toda la información necesaria sobre cómo postularse en esta nota.

Empleos en Copa Airlines

Coordinador de Oper AAB (movilidad 6 meses)

Analista de Pricing & Revenue Managemen II

Ayudante General

Ejecutivo de Ventas, Carga y Courier

Analista de Sistema de Negocio II

Tripulante de Cabina

Agente de Rampa C

Capitán

Primer Oficial

Agente de Servicio de Pasajero

Mecánico de Aviación

Para conocer los requisitos de cada puesto y postularse, los interesados deben crear un perfil en el portal oficial de empleo de Copa Airlines. Este perfil les permitirá aplicar a todas las vacantes disponibles. Ingrese aquí para ver las oportunidades y postularse.

Empleos en el Canal de Panamá

Acabador en Concreto

Administrador de Proyectos

Agrónomo

Albañil

Analista de Procesos de Negocios y Control Operativo

Aparejador

Armador de Embarcaciones

Contador

Coordinador de Entrada al Puerto en Adiestramiento

Electricista de Alto Voltaje

Especialista en Avalúos

Especialista en Planificación para Contingencias

Especialista Interdisciplinario

Ingeniero Civil

Mecánico de Instrumentos de Precisión

Mecánico Tornero

Médico General

Oficial de Máquinas

Operador de Planta Potabilizadora

PDT - Operador de Locomotoras

Programa de Entrenamiento para Pasacables

Psicólogo comunitario

Soldador

Trabajador en Estructuras de Hierro

Para aplicar a las oportunidades laborales en el Canal de Panamá, debes ingresar al sitio web: https://portal-empleo.micanaldepanama.com/

Allí podrás crear una cuenta si eres nuevo usuario, o iniciar sesión si ya estás registrado, y postularte a las vacantes disponibles.