Ofertas de empleo en el Canal de Panamá y Copa Airlines: estos son los puestos disponibles

Todos los interesados pueden consultar las descripciones de cada empleo del Canal de Panamá y Copa Airlines en la siguiente nota.

Ya están disponibles las oportunidades de empleo para el mes de septiembre en Copa Airlines y el Canal de Panamá. Los interesados pueden consultar las descripciones de cada vacante, conocer las funciones de los cargos y obtener toda la información necesaria sobre cómo postularse en esta nota.

Empleos en Copa Airlines

  • Coordinador de Oper AAB (movilidad 6 meses)
  • Analista de Pricing & Revenue Managemen II
  • Ayudante General
  • Ejecutivo de Ventas, Carga y Courier
  • Analista de Sistema de Negocio II
  • Tripulante de Cabina
  • Agente de Rampa C
  • Capitán
  • Primer Oficial
  • Agente de Servicio de Pasajero
  • Mecánico de Aviación

Para conocer los requisitos de cada puesto y postularse, los interesados deben crear un perfil en el portal oficial de empleo de Copa Airlines. Este perfil les permitirá aplicar a todas las vacantes disponibles. Ingrese aquí para ver las oportunidades y postularse.

Empleos en el Canal de Panamá

  • Acabador en Concreto
  • Administrador de Proyectos
  • Agrónomo
  • Albañil
  • Analista de Procesos de Negocios y Control Operativo
  • Aparejador
  • Armador de Embarcaciones
  • Contador
  • Coordinador de Entrada al Puerto en Adiestramiento
  • Electricista de Alto Voltaje
  • Especialista en Avalúos
  • Especialista en Planificación para Contingencias
  • Especialista Interdisciplinario
  • Ingeniero Civil
  • Mecánico de Instrumentos de Precisión
  • Mecánico Tornero
  • Médico General
  • Oficial de Máquinas
  • Operador de Planta Potabilizadora
  • PDT - Operador de Locomotoras
  • Programa de Entrenamiento para Pasacables
  • Psicólogo comunitario
  • Soldador
  • Trabajador en Estructuras de Hierro

Para aplicar a las oportunidades laborales en el Canal de Panamá, debes ingresar al sitio web: https://portal-empleo.micanaldepanama.com/

Allí podrás crear una cuenta si eres nuevo usuario, o iniciar sesión si ya estás registrado, y postularte a las vacantes disponibles.

