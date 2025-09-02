Caja de Ahorros reafirma transparencia en licitación de remodelación de Torre en Vía España

La Caja de Ahorros reafirmó su compromiso con la transparencia en los procesos de contratación pública, luego de que se rechazaran las propuestas recibidas y se cancelara el acto público N.° 2025-3-60-0-08-LV-024576, correspondiente al diseño, desarrollo de planos, remodelación y amoblamiento de los pisos 1 y 2 de la Torre Guillermo de Roux, ubicada en Vía España.

Caja de Ahorros garantiza transparencia en proceso de remodelación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962899053487833104&partner=&hide_thread=false El proyecto para la remodelación de dos pisos de la Torre Guillermo Roux, casa matriz de la @CajadeAhorrosPA que está ubicada en vía España, volverá a ser licitado. pic.twitter.com/4sVvwpvnJq — Telemetro Reporta (@TReporta) September 2, 2025

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, tras revisar el caso, concluyó mediante resolución que todas las actuaciones de la Caja de Ahorros se realizaron en tiempo, forma y conforme a la normativa vigente, confirmando que el procedimiento se ejecutó de manera correcta.

En cumplimiento de su compromiso con la igualdad de condiciones para todos los oferentes, la Caja de Ahorros anunció que volverá a licitar este proceso, garantizando una participación abierta, justa y competitiva para todas las empresas interesadas.