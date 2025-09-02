Panamá Nacionales -  2 de septiembre de 2025 - 10:51

Caja de Ahorros reafirma transparencia en licitación de remodelación de Torre en Vía España

La Caja de Ahorros informó que el Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas validó la correcta actuación en el proceso de remodelación de la Torre.

Caja de Ahorros reafirma transparencia en licitación 

Caja de Ahorros reafirma transparencia en licitación 

Cortesía
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Ahorros reafirmó su compromiso con la transparencia en los procesos de contratación pública, luego de que se rechazaran las propuestas recibidas y se cancelara el acto público N.° 2025-3-60-0-08-LV-024576, correspondiente al diseño, desarrollo de planos, remodelación y amoblamiento de los pisos 1 y 2 de la Torre Guillermo de Roux, ubicada en Vía España.

Caja de Ahorros garantiza transparencia en proceso de remodelación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1962899053487833104&partner=&hide_thread=false

El Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas, tras revisar el caso, concluyó mediante resolución que todas las actuaciones de la Caja de Ahorros se realizaron en tiempo, forma y conforme a la normativa vigente, confirmando que el procedimiento se ejecutó de manera correcta.

En cumplimiento de su compromiso con la igualdad de condiciones para todos los oferentes, la Caja de Ahorros anunció que volverá a licitar este proceso, garantizando una participación abierta, justa y competitiva para todas las empresas interesadas.

En esta nota:
Seguir leyendo

Correos Panamá suspende temporalmente envíos comerciales hacia Estados Unidos

MEF: más de 42 mil sobres participaron en primer sorteo de la Lotería Fiscal

Merca Panamá instalará medidores eléctricos para cobrar luz a los comerciantes arrendados

Recomendadas

Más Noticias