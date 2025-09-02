MOP avanza con proyecto vial de $27 millones para mejorar la conectividad en Boquete.

Un total de 11 empresas participaron en el acto público de homologación del proyecto de construcción, rehabilitación y mantenimiento de la Ruta del Café y la Segunda Entrada de Boquete, en la provincia de Chiriquí, informó el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
Sectores viales incluidos en el proyecto:
- Vía Volcancito: Desde Alto Boquete hasta su intersección con la vía El Salto (9.49 km).
- Vía El Salto: Desde su intersección con Volcancito hasta la Av. Centenario en Bajo Boquete (6.47 km).
- Vía Jaramillo Arriba a Jaramillo Abajo (5.89 km).
- Vía Jaramillo Centro a Bajo Boquete (por Puente Bailey) (0.87 km).
- Vía que conecta El Salto con la vía a Alto Quiel (2.48 km).
Además, el proyecto incluye la rehabilitación de 6 puntos críticos distribuidos en las rutas de Volcancito, El Salto y la conexión con Alto Quiel.
Infraestructura complementaria:
Más de 8,112 m² de aceras (1.50 m de ancho y 0.10 m de espesor) para mejorar la seguridad peatonal. Estudios y diseños previos que abarcan:
- Estudios de tránsito, topográficos, de suelos, hidrológicos, geológicos y geotécnicos (con énfasis en la estabilidad de los puntos críticos).
- Diseño geométrico, estructural (puentes, cajones pluviales), de pavimento y drenajes.
- Señalización y seguridad vial.
- Reubicación de utilidades públicas y privadas.