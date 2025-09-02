Audiencia por peculado en proyectos de MOP sigue en curso en la CSJ

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) explicó que la Jueza Primera Liquidadora de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá inició la audiencia preliminar contra 14 ciudadanos y una persona jurídica, imputados por la presunta comisión del delito de peculado agravado en perjuicio del Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) .

El proceso está vinculado a los contratos adjudicados entre 2011 y 2014 para la construcción de los tramos Vía Brasil 1 y 2 y las fases Cinta Costera 1, 2 y 3.

Previo al inicio, la jueza rechazó cuatro incidentes de prescripción de la acción penal presentados por la defensa. Sin embargo, declaró prescrita la acción penal por el delito de corrupción de servidores públicos para dos imputados.

Avanza audiencia preliminar por peculado en proyectos del MOP

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OJudicialPanama/status/1962975468585652388&partner=&hide_thread=false Se realiza audiencia preliminar en caso de peculado en perjuicio del MOP... Más detalles en la web: https://t.co/ChcVHCWtUE pic.twitter.com/q9RtJ2fNkQ — OJudicialPanamá (@OJudicialPanama) September 2, 2025

En la audiencia, el Ministerio Público, representado por la fiscal superior anticorrupción Ruth Morcillo y la fiscal de circuito Jenisbeth Malek, solicitó el llamamiento a juicio para 14 imputados y un sobreseimiento provisional para uno. La querella, representada por la abogada Sally Reingrase, no presentó alegatos.

Durante el desarrollo de la sesión, nueve abogados defensores solicitaron acogerse a un proceso abreviado, petición que no fue admitida por la jueza, aunque adelantó que podría considerarse como atenuante en una etapa posterior.

Este martes, en el Salón Auxiliar del Palacio de Justicia Gil Ponce, el tribunal reanudó la audiencia con los alegatos de la defensa, que pidió el sobreseimiento definitivo para sus representados. La audiencia preliminar está programada para extenderse del 1 al 5 de septiembre de 2024.