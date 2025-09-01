Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 15:34

MOP licita rehabilitación de 12 puentes vehiculares en la ciudad de Panamá

MOP llevará a licitación la rehabilitación de 12 puentes tipo Mabey en Panamá, con mantenimiento por 3 años y un valor de referencia de 11 millones de dólares.

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que lanzará la licitación pública para la rehabilitación de 12 puentes vehiculares tipo Mabey en distintos puntos de la ciudad de Panamá, con un precio de referencia de 11 millones de dólares.

El aviso de convocatoria ya fue publicado en Panamá Compra, con la reunión de homologación prevista para el 18 de septiembre y el acto de licitación pública por mejor valor programado para el 14 de octubre de 2025.

MOP anuncia licitación para rehabilitación de 12 puentes tipo Mabey en Panamá

El proyecto busca recuperar las condiciones originales de estas infraestructuras y garantizar su durabilidad. Además, se incluye mantenimiento por tres años para asegurar su funcionamiento seguro y prolongar la vida útil de los puentes.

Los 12 puentes a intervenir son:

  • Puente elevado de la DIJ
  • Puente elevado de la USMA
  • Puente elevado vehicular de Vía España (Cincuentenario y El Balboa)
  • Puente elevado de Paraíso (San Miguelito)
  • Puente elevado de Villa Lucre
  • Puente elevado de Brisas del Golf 2
  • Puente elevado de Los Pueblos
  • Puente elevado de San Antonio
  • Puente elevado de Las Acacias
  • Puente elevado de la Asamblea Nacional de Diputados
  • Puente elevado de la Avenida Balboa y 3 de Noviembre
  • Puente elevado de la Avenida Martín Sosa y Transístmica

Con esta intervención, el MOP busca fortalecer la infraestructura vial de la capital, mejorando la seguridad y la movilidad para los conductores y peatones.

