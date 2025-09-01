Atención médica pública 24/7: Asamblea Nacional analiza el proyecto de Ley

La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Yarelis Rodríguez, inició el análisis del Proyecto de Ley N° 19, que propone garantizar la atención médica en los servicios de salud públicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
Asamblea debate proyecto 24/7 para garantizar atención médica permanente
El dirigente médico Domingo Moreno se pronunció sobre la iniciativa, conocida como proyecto 24/7, destacando que, aunque busca mejorar la atención a los pacientes, requiere de mejor administración del recurso humano y de un incremento en la contratación de personal.
Moreno advirtió que, de aplicarse sin la planificación adecuada, el plan podría generar una sobrecarga laboral en médicos y enfermeras, afectando la calidad de los servicios.
El proyecto ha despertado debate entre sectores de salud y sociedad civil: mientras algunos lo ven como un avance hacia la atención continua y accesible, otros señalan que, sin los recursos suficientes, podría debilitar aún más al sistema sanitario del país.