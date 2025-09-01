Panamá Nacionales -  1 de septiembre de 2025 - 15:08

Atención médica pública 24/7: Asamblea Nacional analiza el proyecto de Ley

La Asamblea Nacional debate el Proyecto de Ley N° 19, que busca garantizar atención en salud las 24 horas del día.

Noemí Ruíz
La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional, presidida por la diputada Yarelis Rodríguez, inició el análisis del Proyecto de Ley N° 19, que propone garantizar la atención médica en los servicios de salud públicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Asamblea debate proyecto 24/7 para garantizar atención médica permanente

El dirigente médico Domingo Moreno se pronunció sobre la iniciativa, conocida como proyecto 24/7, destacando que, aunque busca mejorar la atención a los pacientes, requiere de mejor administración del recurso humano y de un incremento en la contratación de personal.

Moreno advirtió que, de aplicarse sin la planificación adecuada, el plan podría generar una sobrecarga laboral en médicos y enfermeras, afectando la calidad de los servicios.

El proyecto ha despertado debate entre sectores de salud y sociedad civil: mientras algunos lo ven como un avance hacia la atención continua y accesible, otros señalan que, sin los recursos suficientes, podría debilitar aún más al sistema sanitario del país.

