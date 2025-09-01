Atención médica pública 24/7: Asamblea Nacional analiza el proyecto de Ley

La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional , presidida por la diputada Yarelis Rodríguez, inició el análisis del Proyecto de Ley N° 19, que propone garantizar la atención médica en los servicios de salud públicos las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Asamblea debate proyecto 24/7 para garantizar atención médica permanente

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/asambleapa/status/1962602531957182880&partner=&hide_thread=false La Subcomisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social inició sesión para el análisis del Proyecto de Ley N° 19, que garantiza el acceso a los servicios de atención en salud las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Preside la diputada Yarelis Rodríguez. pic.twitter.com/JDnGutORar — Asamblea Nacional (@asambleapa) September 1, 2025

El dirigente médico Domingo Moreno se pronunció sobre la iniciativa, conocida como proyecto 24/7, destacando que, aunque busca mejorar la atención a los pacientes, requiere de mejor administración del recurso humano y de un incremento en la contratación de personal.

Moreno advirtió que, de aplicarse sin la planificación adecuada, el plan podría generar una sobrecarga laboral en médicos y enfermeras, afectando la calidad de los servicios.

El proyecto ha despertado debate entre sectores de salud y sociedad civil: mientras algunos lo ven como un avance hacia la atención continua y accesible, otros señalan que, sin los recursos suficientes, podría debilitar aún más al sistema sanitario del país.