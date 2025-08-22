Panamá Nacionales -  22 de agosto de 2025 - 16:06

MOP informa que renovación urbana de El Chorrillo avanza en un 71.8%

El proyecto de renovación urbana en El Chorrillo, que beneficiará a más de 20 mil personas, alcanza un 71.83% de avance, informó el MOP.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que el proyecto de renovación urbana de El Chorrillo, que beneficiará a más de 20 mil personas, registra un 71.83% de avance.

Los trabajos se desarrollan en las calles 23, 25, 27 y Pedro de Obarrio, donde se construyen aceras, cordones cuneta, tuberías pluviales y sanitarias, además de conexiones domiciliarias y cajas para modernizar los sistemas de drenaje y saneamiento.

La obra se extiende a lo largo de 8.64 kilómetros y busca mejorar integralmente la infraestructura vial, pluvial y sanitaria del sector.

El proyecto también contempla la construcción de nuevas aceras, el soterrado de cables y la rehabilitación de espacios públicos. En este sentido, ya fueron concluidos los trabajos en los parques Amelia Denis y Los Aburridos.

