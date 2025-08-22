MOP informa que renovación urbana de El Chorrillo avanza en un 71.8%

El Ministerio de Obras Públicas ( MOP ) informó que el proyecto de renovación urbana de El Chorrillo, que beneficiará a más de 20 mil personas, registra un 71.83% de avance.

Renovación urbana de El Chorrillo avanza 71.8%, según MOP

El proyecto de renovación urbana de El Chorrillo, que beneficiará a más de 20 mil personas, registra un 71.83%, informó el MOP. Los trabajos se desarrollan específicamente en las calles 23, 25, 27 y en la calle Pedro de Obarrio, donde se construyen aceras y cordones cuneta,



tuberías pluviales y sanitarias.

Los trabajos se desarrollan en las calles 23, 25, 27 y Pedro de Obarrio, donde se construyen aceras, cordones cuneta, tuberías pluviales y sanitarias, además de conexiones domiciliarias y cajas para modernizar los sistemas de drenaje y saneamiento.

La obra se extiende a lo largo de 8.64 kilómetros y busca mejorar integralmente la infraestructura vial, pluvial y sanitaria del sector.

El proyecto también contempla la construcción de nuevas aceras, el soterrado de cables y la rehabilitación de espacios públicos. En este sentido, ya fueron concluidos los trabajos en los parques Amelia Denis y Los Aburridos.