22 de agosto de 2025

Docentes exigen cumplir acuerdo tras fallo de la Corte Suprema

Gremios magisteriales rechazan fallo de la Corte que no admitió recurso contra la retención de salarios a docentes en huelga.

Noemí Ruíz
Representantes de los gremios magisteriales comparecieron ante la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional, luego de que la Corte Suprema de Justicia no admitiera un recurso de amparo de garantías constitucionales contra la decisión del Ministerio de Educación (MEDUCA) de retener los salarios a docentes que participaron en la huelga.

Docentes piden respeto a acuerdos tras fallo de la Corte Suprema

Los educadores reiteraron su llamado a que se cumpla con los acuerdos pactados previamente con las autoridades y manifestaron su rechazo al fallo judicial, al considerar que afecta los derechos laborales de los maestros que ejercieron la protesta.

Los gremios advirtieron que mantendrán sus acciones de presión hasta lograr que el Gobierno respete los compromisos adquiridos en la mesa de diálogo.

