CSS impulsa capacitación médica con taller de ultrasonido avanzado

La Caja de Seguro Social (CSS) continúa fortaleciendo la capacitación de su personal médico, con el objetivo de elevar los estándares de seguridad y calidad en la atención a los pacientes.

En el Centro de Simulación Avanzada de Ciudad de la Salud, médicos de diversas instalaciones hospitalarias del país participaron junto a profesores de la Augusta University, de Georgia, Estados Unidos, en un taller de ultrasonido.

El evento reunió a 32 médicos provenientes de la provincia de Colón, el Hospital de la 24 de Diciembre, Ciudad de la Salud y el Complejo Hospitalario.

CSS fortalece la formación de médicos

Según la doctora Tatiana Carles, directora del Centro de Simulación Avanzada, el taller permitió a los médicos residentes practicar procedimientos médicos en un entorno controlado, evitando riesgos para los pacientes. “Antes aprendíamos mientras el paciente estaba enfermo. Hoy, gracias a estas instalaciones modernas, podemos practicar, revisar y optimizar procedimientos sin comprometer la seguridad del paciente”, explicó Carles.

La simulación médica ofrece la oportunidad de replicar escenarios clínicos reales, evaluar destrezas, detectar fallas y mejorar procesos, un enfoque innovador que refuerza la preparación del personal médico en Panamá.

"Cada siete minutos se publica un artículo, una guía o un estudio nuevo. Lo que hacemos en simulación es reunir estas guías y aplicarlas para optimizar los procesos médicos", agregó la especialista.

Taller de ultrasonido en Ciudad de la Salud

Más allá de la tecnología, la CSS subraya su apuesta por invertir en el recurso humano, como parte de la transformación institucional. “No solo estamos adquiriendo medicamentos o mejorando instalaciones, sino fortaleciendo y optimizando a nuestro personal médico”, afirmó Carles.

Iniciativas como estas refuerzan la confianza ciudadana en el sistema de salud público, demostrando que la calidad y seguridad son prioridades en la atención médica en Panamá.