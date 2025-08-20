Atención: CSS ajusta aportes del Seguro Voluntario desde julio 2025

La Caja de Seguro Social ( CSS ) informó a los afiliados al régimen de Seguro Voluntario que, a partir de la cuota correspondiente a julio de 2025 (a cancelar en agosto), entrarán en vigor nuevos porcentajes de aportes, tras la modificación de la Ley 51 de 2005 mediante la Ley 462 del 18 de marzo de 2025 y la aprobación del Texto Único de la Ley 51 el pasado 22 de mayo.

CSS anuncia nuevos porcentajes de aportes

Según lo dispuesto en el artículo 96, numeral 25, los aportes quedarán establecidos de la siguiente manera:

Riesgo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM): 9.36%

Riesgo de Enfermedad y Maternidad (EM): 8.50%

Aporte combinado (IVM + EM): 17.86%

Estos porcentajes se aplicarán sobre el salario declarado o el promedio de ingresos, de acuerdo con el grupo al que pertenezcan los afiliados.

La CSS señaló que estas medidas forman parte de la actualización normativa para garantizar la sostenibilidad del sistema y la cobertura de los riesgos contemplados en el Seguro Voluntario.