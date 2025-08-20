Complejo hospitalario implementa plan de contingencia por ruptura de tubería

El Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid implementa un plan de contingencia debido a la interrupción del suministro de agua potable causada por la ruptura de una tubería de ocho pulgadas, con más de 50 años de antigüedad. La falla afecta el sistema de climatización del complejo, que requiere un suministro de agua constante.
Traslado de pacientes del Complejo hospitalario y mantenimiento de servicios
El plan de contingencia contempla:
- Traslado ordenado de 150 a 200 pacientes durante las próximas dos semanas hacia la Ciudad de la Salud, quienes requieren cirugías electivas en áreas como cirugía general, urología, ortopedia y neurocirugía.
- Cirugías de urgencias se continuarán realizando en el Complejo Hospitalario.
- Se mantiene la atención de pacientes en consulta externa de oftalmología, hemodiálisis, nefrología y geriatría.
- Otros servicios se trasladarán a la Ciudad de la Salud de manera ordenada, con previa divulgación a los pacientes.
Coordinación institucional para la reparación
La Caja de Seguro Social (CSS) trabaja para subsanar la situación y garantizar la atención oportuna y de alta calidad a los asegurados. La institución agradeció el apoyo del IDAAN y su director ejecutivo, Rutilio Villarreal, quienes supervisan directamente los trabajos junto al personal de la Denisa y de la DENSyS.