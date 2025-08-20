PGN y Policía decomisan más de 3 mil pastillas de éxtasis en Tocumen

La Procuraduría General de la Nación (PGN) informó que la Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Policía Nacional , decomisaron 3,266 pastillas de color rosado en forma de calavera, presuntamente éxtasis, durante una diligencia de allanamiento y registro en el área de carga del Aeropuerto Internacional de Tocumen.

Decomisan 3,266 pastillas de presunto éxtasis en aeropuerto de Tocumen

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/policiadepanama decomisaron 3,266 pastillas de color rosado en forma de calavera que se presume se la sustancia ilícita éxtasis, en diligencia de allanamiento y registro, en el área de carga del aeropuerto internacional de Tocumen. pic.twitter.com/JAU8XutqGP — Procuraduría General de la Nación (@PGN_PANAMA) August 20, 2025

El operativo se llevó a cabo como parte de las acciones de control y prevención del tráfico de drogas en el país, con el objetivo de evitar la distribución de sustancias ilícitas que representen un riesgo para la salud pública.

Las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes para determinar el origen y destino de la carga, así como la identificación de los responsables del envío de estas sustancias.