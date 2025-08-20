Panamá Oeste Nacionales -  20 de agosto de 2025 - 07:29

Operativo antidrogas por la Policía Nacional deja 11 personas aprehendidas

PGN y la Policía Nacional, aprehendieron a 11 personas en Panamá Oeste por presunto narcotráfico. Se incautaron drogas, municiones y equipos tecnológicos.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

Un operativo antidrogas desarrollado en Panamá Oeste permitió la aprehensión de 11 personas investigadas por presunto narcotráfico, informó la Policía Nacional.

Operativo antidrogas en Panamá Oeste: 11 detenidos y decomisos

Durante la acción se incautaron sustancias ilícitas, municiones, dinero en efectivo y equipos tecnológicos, los cuales quedaron a disposición de las autoridades competentes como parte de las investigaciones en curso.

Las diligencias se mantienen en distintas áreas de la provincia, con el objetivo de desarticular estructuras vinculadas al tráfico de drogas.

