Gobierno aprueba contratos para modernizar plantas potabilizadoras en cuatro comunidades

El Consejo de Gabinete aprobó las resoluciones 85-25, 86-25, 87-25 y 88-25, mediante las cuales se autoriza la contratación de cuatro empresas, bajo procedimiento excepcional, entre el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) y las compañías responsables de rehabilitar las plantas potabilizadoras de Parita, Chepo, Farallón y Yaviza.

Estas obras beneficiarán a más de 38 mil personas que actualmente enfrentan problemas con el suministro de agua potable.

Se eligió la oferta más baja entre las empresas que mostraron interés en cada proyecto, aclaró el director del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), Rutilio Villarreal.

Los cuatro contratos, que representan una inversión de B/.19.9 millones, forman parte del “Programa de Rehabilitación de Plantas Potabilizadoras a Nivel Nacional”, cuyo objetivo es atender y rehabilitar unas 32 potabilizadoras en el país.

¿Cuáles son las plantas potabilizadoras beneficiarias?

El primer contrato se adjudicará a la empresa Constructora Rodsa, S.A., para el proyecto de “Rehabilitación de la Planta Potabilizadora de Parita, provincia de Herrera”, por un monto de B/.4,578,576.91.

La planta potabilizadora de Parita atiende a 3,960 personas y, debido a sus años de servicio y a la turbiedad que se presenta en su toma de agua cruda, no reúne las condiciones para suministrar el vital líquido de forma óptima.

"Lo sucedido ayer en la mañana (el lunes) no obedece a los trabajos que se hicieron el fin de semana en la planta", aseguró el director del @IDAANinforma, Rutilio Villarreal, en conferencia de prensa, tras presentar propuestas de mantenimiento y rehabilitación de las…

Por su parte, la planta potabilizadora de Yaviza, en Darién, será rehabilitada por la empresa Constructec Ingeniería S.A., con una inversión de B/.4,498,763.55. El proyecto beneficiará a 3,508 personas.

Según el IDAAN, la planta de Yaviza presenta actualmente fallas operativas debido a sus 50 años de servicio. La institución señaló que es necesario realizar mejoras en la infraestructura y en los equipos existentes, incluyendo la toma de agua cruda, iluminación, sistema de tratamiento (floculación, sedimentación, filtración y desinfección), paneles eléctricos, válvulas y bombas, con el fin de optimizar los procesos de potabilización.

Turbiedad y condiciones de las plantas potabilizadoras

El agua cruda, proveniente del río Chucunaque, llega con alta turbiedad y las condiciones actuales de la planta no permiten un tratamiento óptimo para garantizar la cantidad y calidad de agua que demanda la población.

La planta potabilizadora de Farallón será rehabilitada por la empresa Cox Energy, S.A., con una inversión de B/.3,671,316.59. El proyecto beneficiará a 2,554 personas y, además, atenderá a miles de turistas que visitan los hoteles de la zona.

El IDAAN explicó que, aunque la potabilizadora de Farallón se construyó en 2007, la infraestructura existente no es suficiente para cubrir la demanda.

Por su parte, la planta potabilizadora de Chepo también será rehabilitada por Cox Energy, S.A., con un monto de B/.7,191,273.03, beneficiando a 28,472 personas.