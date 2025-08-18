IDAAN informa: falla eléctrica deja fuera de servicio la planta de Chilibre

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales ( IDAAN ) informó que una falla en el sistema eléctrico en Panamá Norte dejó temporalmente fuera de línea a la planta potabilizadora de Chilibre, una de las principales fuentes de agua potable de la región.

ENSA trabaja con el IDAAN para investigar las causas de la falla eléctrica

Una falla en el sistema eléctrico en Panamá Norte sacó de línea a la planta potabilizadora de Chilibre



El personal de ENSA trabaja junto a los especialistas del IDAAN para investigar la causa de la falla y restablecer el suministro en el menor tiempo posible, asegurando la continuidad del servicio a los usuarios afectados.

La institución recomienda a la población tomar precauciones con el consumo de agua hasta que se normalice el servicio.