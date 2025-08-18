ATTT, licencia de conducir digital en Panamá: ¿Cuándo y dónde estará disponible?

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) anunció que a partir de octubre los conductores en Panamá podrán contar con una licencia de conducir en formato digital, disponible a través de una aplicación móvil.
El director de la ATTT, Simón Henríquez, explicó que la licencia digital será una opción voluntaria para los usuarios y tendrá la misma validez que la licencia física.
ATTT anuncia implementación de la licencia de conducir digital
La implementación de esta herramienta tecnológica viene acompañada de un programa de capacitación dirigido a inspectores de tránsito de la ATTT, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, así como a personal del Ministerio Público y jueces de tránsito, con el fin de garantizar su correcto uso.