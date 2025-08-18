ATTT, licencia de conducir digital en Panamá: ¿Cuándo y dónde estará disponible?

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) anunció que a partir de octubre los conductores en Panamá podrán contar con una licencia de conducir en formato digital, disponible a través de una aplicación móvil.

El director de la ATTT, Simón Henríquez, explicó que la licencia digital será una opción voluntaria para los usuarios y tendrá la misma validez que la licencia física.

ATTT anuncia implementación de la licencia de conducir digital

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1957512559009075394&partner=&hide_thread=false En octubre será implementada la licencia de conducir en formato digital, anunció este lunes la @ATTTPanama.



Esta será de carácter opcional. Todos los conductores deben sacar la licencia física cuyo costo es de B/.40.00. Si quieren tener acceso a la licencia digital, deberán… pic.twitter.com/xk776JnXrE — Telemetro Reporta (@TReporta) August 18, 2025

"Es una opción que tiene el usuario. Según la actividad que desarrolle, podrá llevarla en su teléfono y no necesariamente portar la licencia física. Ambas contienen la misma información y, en caso de restricción por parte de la Policía Nacional o un inspector de tránsito, la suspensión aplicará para ambas", señaló Henríquez.

La implementación de esta herramienta tecnológica viene acompañada de un programa de capacitación dirigido a inspectores de tránsito de la ATTT, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, así como a personal del Ministerio Público y jueces de tránsito, con el fin de garantizar su correcto uso.