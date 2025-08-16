Licencia de conducir digital de la ATTT: Todo lo que debes saber sobre la norma en Panamá

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) publicó en Gaceta Oficial la Resolución OAL-510 del 29 de julio de 2025, que reconoce como válido el uso de la licencia de conducir en formato digital para fines de identificación durante los procesos de fiscalización.

La resolución entró en vigencia tras su promulgación en Gaceta Oficial, marcando un paso hacia la digitalización de los servicios de tránsito en Panamá.

La medida, de carácter opcional, permitirá a los conductores portar su licencia en teléfonos móviles y presentarla ante la ATTT o la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito de la Policía Nacional, con la misma validez legal que el documento físico.

ATTT: ¿Quién emitirá la licencia de conducir digital?

La resolución establece que la licencia digital deberá cumplir con requisitos de autenticidad, integridad y vigilancia, además de corresponder al tipo de vehículo conducido. Será emitida por el mismo concesionario autorizado para la expedición de licencias físicas, bajo estándares tecnológicos que garantizan su verificación en tiempo real.

La norma también detalla que este nuevo formato no elimina la licencia física, sino que ofrece una alternativa moderna y práctica. En caso de suspensión, retención o restricción, las medidas podrán aplicarse igualmente a través del sistema digital, asegurando el mismo control que en el documento tradicional.