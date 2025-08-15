ATTT recibe 1,200 dispositivos del INEC para fortalecer fiscalización y atención ciudadana

La Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ) recibió este jueves 1,200 dispositivos móviles del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), en coordinación con la Contraloría General de la República, como parte de un esfuerzo interinstitucional para digitalizar los procesos de fiscalización y atención ciudadana en materia de tránsito.

Durante el acto de entrega, el director general de la ATTT, Simón Henríquez, destacó que estos dispositivos serán una herramienta clave para fortalecer la fiscalización a nivel nacional y mantener un mayor contacto con la ciudadanía.

ATTT recibió 1,200 dispositivos móviles del INEC

"Con esta herramienta seremos más efectivos, tendremos más contacto con la ciudadanía y fortaleceremos las acciones a favor de la seguridad vial", indicó Henríquez, quien resaltó además la importancia del trabajo conjunto entre instituciones para lograr resultados sostenibles.

Entre los principales usos de los dispositivos se incluye facilitar la recepción de denuncias a través de la plataforma Panamá Conecta, promoviendo una mayor participación ciudadana en el cumplimiento de las normas de tránsito.

Por su parte, el director del INEC, José Francisco García, subrayó que la entrega refleja un esfuerzo de cooperación interinstitucional, que también involucra a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), encargada del desarrollo del sistema que se usará en los dispositivos.

La iniciativa permitirá a la ATTT dejar atrás los procesos manuales en la emisión de boletas, asegurando mayor control, transparencia y eficiencia en el sistema de multas, en línea con su plan de transformación digital y modernización del servicio público.