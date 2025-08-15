ATTT autoriza la licencia de conducir digital como medio de identificación en Panamá

En Gaceta Oficial fue publicada la Resolución OAL-510, del 29 de julio de 2025, que autoriza y reconoce como válido el uso de la licencia de conducir en formato digital para fines de identificación ante la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre ( ATTT ).

La medida, de carácter opcional, permitirá portar la licencia en teléfonos móviles como identificación válida durante los procesos de fiscalización por parte de la ATTT.

La licencia digital deberá cumplir con los requisitos de autenticidad, integridad y vigilancia, y corresponder al tipo de vehículo conducido.

Su implementación se realizará conforme a los estándares tecnológicos definidos por la ATTT, que garantizarán la verificación en tiempo real del documento por las autoridades competentes. Este formato será emitido por el mismo concesionario autorizado para las licencias físicas.

Para verificar esta resolución, puede ingresar a este enlace: https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/30344/GacetaNo_30344_20250814.pdf