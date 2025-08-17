Panamá Nacionales -  17 de agosto de 2025 - 11:39

Caja de Ahorros habilitará muy pronto el pago de servicios estatales mediante Yappy

La Caja de Ahorros busca facilitar el proceso de cobro en instituciones públicas y, al mismo tiempo, ofrecer esta opción a los usuarios afiliados a Yappy.

La Caja de Ahorros habilitará muy pronto el pago de servicios estatales mediante Yappy.

La Caja de Ahorros habilitará muy pronto el pago de servicios estatales mediante Yappy.

@Caja de Ahorros
Ana Canto
Por Ana Canto

Muy pronto, la Caja de Ahorros permitirá el pago de servicios ofrecidos por entidades estatales a través de Yappy, gracias a una alianza estratégica con esta plataforma de pagos digitales.

La iniciativa busca facilitar el proceso de cobro en instituciones públicas y, al mismo tiempo, ofrecer esta opción a más de 1.6 millones de usuarios afiliados a Yappy.

Le podría interesar: MEF informa que prima de riesgo país de Panamá baja 40%

Más de 650 mil clientes de Caja de Ahorros se beneficiarán con la posibilidad de realizar pagos directamente desde sus dispositivos móviles, escaneando un código QR.

Entre las entidades públicas habilitadas para este servicio se incluyen: Autoridad de Pasaporte, Autoridad de Turismo, ANATI, IDAAN, ATTT, ITSE, Registro Público, Ministerio de Cultura, Ambiente, Bomberos, DGI, entre otros.

primeras seis instituciones públicas integradas a Yappy

  • Universidad Tecnológica de Panamá (UTP)
  • Alcaldía de Panamá
  • Instituto de Medicina Física y Rehabilitación (IMFRE)
  • Instituto Técnico Superior Especializado (ITSE)
  • Ministerio de Ambiente
  • Alcaldía de San Miguelito

En esta nota:
Seguir leyendo

MOP avanza en el proceso de construcción de un puente vehicular en La Chorrera

Universidad de Panamá: ¿cuándo inician las clases del segundo semestre?

IDAAN confirma restablecimiento de operaciones en la potabilizadora de Chilibre

Recomendadas

Más Noticias