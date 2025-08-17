La Caja de Ahorros habilitará muy pronto el pago de servicios estatales mediante Yappy.

Muy pronto, la Caja de Ahorros permitirá el pago de servicios ofrecidos por entidades estatales a través de Yappy, gracias a una alianza estratégica con esta plataforma de pagos digitales.

La iniciativa busca facilitar el proceso de cobro en instituciones públicas y, al mismo tiempo, ofrecer esta opción a más de 1.6 millones de usuarios afiliados a Yappy.

Más de 650 mil clientes de Caja de Ahorros se beneficiarán con la posibilidad de realizar pagos directamente desde sus dispositivos móviles, escaneando un código QR.

Entre las entidades públicas habilitadas para este servicio se incluyen: Autoridad de Pasaporte, Autoridad de Turismo, ANATI, IDAAN, ATTT, ITSE, Registro Público, Ministerio de Cultura, Ambiente, Bomberos, DGI, entre otros.

