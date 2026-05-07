Panamá Contenido Patrocinado -  7 de mayo de 2026 - 16:14

BBVA participa en un programa de hasta 3.000 millones de dólares para financiar infraestructuras en Panamá

BBVA consolida su papel como socio estratégico de instituciones en América del Sur y su compromiso con el desarrollo económico de la región.

BBVA participa en un programa de hasta 3.000 millones de dólares. 

BBVA participa en un programa de hasta 3.000 millones de dólares. 

Concedida

BBVA participa en un programa financiero promovido por Caja de Ahorros de la República de Panamá para respaldar la ejecución de inversiones públicas, mediante soluciones de liquidez dirigidas al tejido empresarial vinculado a estos proyectos, de acuerdo con la solución presentada la semana pasada, por Andrés Farrugia, gerente general de Caja de Ahorros en Consejo de Gabinete de Panamá.

En este contexto, la transacción, estructurada por BBVA Corporate & Investment Banking (CIB), se articula a través de una facilidad financiera diseñada para optimizar los flujos de pago asociados a la inversión pública y acelerar la ejecución de obras clave para el país. Este mecanismo contribuirá a reforzar la cadena de valor de las infraestructuras, favoreciendo una implementación más ágil y eficiente.

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BBVA participa en un programa financiero.

BBVA participa en un programa financiero.

El programa contempla un volumen total potencial de hasta 3.000 millones de dólares, con un tramo inicial aproximado de 600 millones. En este contexto, BBVA prevé una participación significativa, consolidando su doble papel como estructurador e inversor en la transacción.

Panamá es un mercado clave para BBVA Corporate & Investment Banking, y esta operación refleja nuestra capacidad para movilizar financiación a gran escala y acompañar a instituciones públicas en la ejecución de sus planes de infraestructuras. Junto a Caja de Ahorros, impulsamos soluciones que mejoran la eficiencia de los flujos de inversión y refuerzan nuestro compromiso de largo plazo con el país y con el desarrollo de la región, afirmó Javier Rodríguez Soler, responsable global de Sostenibilidad y CIB en BBVA.

Nos sentimos muy orgullosos de contar con el respaldo de instituciones financieras internacionales que confían en la inversión en nuestro país y en el papel de la Caja de Ahorros como motor del crecimiento, la generación de empleo y la atracción de inversión extranjera hacia proyectos estratégicos, señaló Ariel Herrera, Chief Financial Officer de Caja de Ahorros.

Con esta iniciativa, BBVA afianza su posicionamiento como socio estratégico para clientes institucionales, acompañando a gobiernos y entidades públicas en la estructuración de soluciones financieras adaptadas a un entorno en transformación.

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El programa contempla un volumen total potencial de hasta 3.000 millones.

El programa contempla un volumen total potencial de hasta 3.000 millones.

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