Calendario imperdible: lo que no te puedes perder en este 2026

Pocos deportes han crecido tanto en audiencia e interés mundial como el béisbol. Además de l a pasión que se respira a diario en el Béisbol Mayor , las Grandes Ligas también concentran gran parte de la atención entre los mexicanos y los fanáticos de todas partes del mundo. De hecho, existen muchas regiones fuera de los Estados Unidos en donde béisbol es más popular que el fútbol, por ejemplo.

Con la temporada de las Grandes Ligas ya en marca, podemos encontrar un calendario cargado de grandes partidos que no solo marcarán el pulso del béisbol a nivel mundial, sino que también brindará partidos que quedarán en la historia. Ya sea que hablemos de clásicos de toda la vida hasta series que serán definitorias para la postemporada, la Major League Baseball (MLB) de Estados Unidos sigue creciendo.

Es por ello que, a continuación, nos centraremos en todos los partidos que forman parte del calendario para lo que queda del año y qué no te puedes perder. Después de todo, es un error pensar que la vida deportiva se acaba con el Mundial 2026 de Fútbol que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá. La emoción seguirá presente en el mundo del béisbol.

Más allá del Opening Day de la MLB

Como todos los años, los dos primeros partidos del calendario son propuestas que nadie se quiere perder. En este 2026, nos encontramos con el enfrentamiento de New York Yankees vs San Francisco Giants que tuvo lugar la noche del 25 de marzo en Estados Unidos. Al día siguiente, 26 de marzo, 11 partidos tuvieron lugar para atraer a espectadores de todas partes del mundo.

Siguiendo con el calendario de este mes de abril que ya se termina, New York Yankees vs. Boston Red Sox fue uno de los primeros platos fuertes de la temporada, con una victoria de los neoyorquinos. De hecho, es el equipo candidato en las casas de apuestas de béisbol online. ¿Será capaz de cumplir con las expectativas?

Otro plato fuerte que tuvo lugar en este mes de abril es el de Los Angeles Dodgers vs. San Francisco Giants, con victoria de los primeros. En ese sentido, los Dodgers se presentan como un rival a temer por parte de los Yankees. ¿Crees que serán los grandes protagonistas de la temporada MLB que acaba de comenzar? Lo cierto es que estos partidos, además de ser muy importantes, permiten marcar una tendencia para lo que vendrá.

estadio - cliente A medida que los primeros partidos tienen lugar, con series interligas y partidos con importantes rivalidades incluidos. NIKOLAI FOMIN en Pexels / cortesía The Loisy Corp

Sube la temperatura de la temporada

A medida que los primeros partidos tienen lugar, con series interligas y partidos con importantes rivalidades incluidos, empieza a tomar temperatura el termómetro competitivo de los distintos equipos. Cada equipo, en ese sentido, empieza a comprobar cuál es su verdadero objetivo para lo que vendrá. Las franquicias más importantes suelen sacar importantes conclusiones.

La serie Yankees vs Rogers que tendrá lugar del 5 al 7 de mayo, por ejemplo, se lleva las miradas. Otro caso interesante es el de los Dodgers vs Giants que se vuelven a ver las caras del 11 al 15 de mayo. A su vez, el andar de los Houston Astros o los Atlanta Braves también es para seguir de cerca.

De esta manera, durante todo el mes de mayo y junio los equipos terminan de confirmar sus aspiraciones y la competitividad entra en una nueva etapa.

El clásico de mitad de temporada

Ahora bien, si de partidos importantes hablamos para este 2026, no se puede pasar por alto el MLB All-Star Game. Tal y como se infiere por su nombre, este evento se encarga de reunir en un mismo campo a los mejores jugadores de ambas ligas de la MLB para celebrar el talento, el deporte y el espíritu del béisbol en Estados Unidos.

En este caso, el esperado evento será el martes 14 de julio a las 19hs de CDMX, 20hs local. El Citizen Bank Park, ubicado en Filadelfia, será el encargado de recibir a las casi 43000 personas que se esperan que acudan a la fecha que mezcla lo mejor de la competencia con el espectáculo y la diversión.

Por último, el tradicional Home Run Derby es una cita que nadie se quiere perder, así como tampoco desaprovechar la oportunidad de conocer a las próximas estrellas que darán que hablar.

yankees - cliente Tras el All-Star game, agosto y septiembre son meses definitorios en la pelea por clasificar a los playoffs. Foto: Sean Ingram en Pexels / cortesía The Loisy Corp

La lucha por la gloria

Tras el All-Star game, agosto y septiembre son meses definitorios en la pelea por clasificar a los playoffs. Las franquicias más importantes suelen mirar a estos meses del calendario para ajustar todos los detalles necesarios y no dejar nada librado al azar. Los comodines en disputa vuelven todo más emocionante.

El mes de octubre, en tanto, marca el comienzo de la gran recta final. La postemporada primero y luego la World Series, que pone frente a frente al campeón de la Liga Americana y al campeón de la Liga Nacional, marcan al gran vencedor del 2026.

Un calendario sin respiro

Así entonces, la MLB de este año confirma lo que hemos comenzado diciendo: el béisbol es un deporte que se respira prácticamente a diario con una gran cantidad de partidos. Las estrellas que brillan dentro del campo, las rivalidades legendarias entre franquicias y el espectáculo agregado, son motivos de sobra para entender el por qué de la expansión mundial del béisbol.