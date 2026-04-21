La Nissan Magnite llega oficialmente a Panamá como parte de la estrategia de Excel Panamá, que contempla siete lanzamientos clave durante el año para fortalecer su presencia y liderazgo en el mercado local.

El desempeño de este nuevo SUV urbano incorpora un motor 1.0 Turbo con tecnología Mirror Bore Coating, desarrollada a partir de innovaciones presentes en modelos como el Nissan GT-R, permitiendo alcanzar un consumo de hasta 20 kilómetros por litro.

En seguridad, el modelo se posiciona como uno de los más completos de su categoría, al incluir seis airbags desde su versión de entrada, más de 40 funciones de seguridad activas y una estructura de carrocería reforzada en un 67% con acero de alta resistencia.

A nivel de tecnología y experiencia, el vehículo integra pantalla táctil con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos, además de una cabina diseñada para ofrecer mayor aislamiento acústico, priorizando el confort durante la conducción. También cuenta con un maletero expandible de hasta 540 litros, adaptándose a las necesidades del usuario.

El modelo está respaldado por una garantía estándar de tres años o 100,000 kilómetros, como parte del compromiso de Excel Panamá de ofrecer confianza y soporte a sus clientes en todo el país.

Con este lanzamiento, la Nissan Magnite se posiciona como una propuesta competitiva dentro del segmento SUV, enfocada en consumidores que buscan un balance entre diseño, tecnología, seguridad y eficiencia en su movilidad diaria.