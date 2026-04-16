Panamá se posiciona como epicentro del debate sobre el futuro de la educación superior en las Américas

Como antesala de Innkind FiEd LATAM 2026, se llevará a cabo el webinar preparatorio “¿Quién certifica el futuro? IA, talento emergente y el sistema de calidad que todavía no existe”, un espacio de alto nivel que reunirá a expertos internacionales para analizar los desafíos urgentes de la educación superior en la era digital.

El encuentro virtual se realizará el próximo 21 de abril, y forma parte de la agenda previa al foro regional que tendrá lugar del 19 al 21 de mayo en Panamá, consolidando al país como un punto de referencia para la discusión educativa en las Américas.

El webinar contará con la participación de destacados especialistas como Andrés Bernasconi, presidente de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA); Alison Cathles, especialista senior en competitividad, tecnología e innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Juliette Chevalier, ingeniera en inteligencia artificial.

La Dra. Adriana Angarita, presidenta de Innkind FiEd LATAM 2026, destacó la relevancia de este diálogo en un contexto de transformación acelerada: “La productividad no depende únicamente de cuánto invertimos o de cuánta tecnología importamos, sino de nuestra capacidad institucional para generar, adaptar y usar conocimiento de manera constante”.

En ese sentido, subrayó que América Latina enfrenta un desafío estructural: “Nuestros sistemas educativos no han evolucionado al ritmo de los cambios productivos. Operan, en muchos casos, bajo lógicas que responden a realidades del pasado”.

El webinar abordará preguntas clave sobre la validación del conocimiento en un entorno marcado por la inteligencia artificial, la rápida transformación del empleo y la necesidad de nuevos modelos de aseguramiento de la calidad.

Para la Dra. Angarita, el momento actual exige replantear el rol de las instituciones educativas: “La pregunta ya no es sólo cuántos años pasamos en las aulas, sino qué tan capaces nos vuelven esos años para aportar al desarrollo de nuestros países”.

Este espacio virtual busca anticipar las discusiones centrales de Innkind FiEd LATAM 2026, cuya octava edición reunirá en mayo a líderes de todo el continente, incluyendo autoridades gubernamentales, rectores, organismos multilaterales y representantes del sector productivo y tecnológico.

“Queremos movernos del diagnóstico repetido a la acción informada. Este no es un espacio para escuchar lo mismo de siempre, sino para construir soluciones concretas desde las instituciones que ya existen”, concluyó Angarita.

Las inscripciones para Innkind FiEd LATAM ya se encuentran abiertas a través de: https://share.hsforms.com/1o3d0hzF1RMOrypOhdVZS8wnpau7.

Con iniciativas como esta, Panamá reafirma su papel como un hub regional de pensamiento estratégico, donde se diseñan las bases del futuro de la educación superior en América Latina.