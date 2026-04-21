Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 18:00

Suspenden visitas en La Joya tras tiroteo que dejó un privado de libertad muerto

El Sistema Penitenciario informó que se realizan operativos para localizar el arma de fuego utilizada para el asesinato del privado de libertad en La Joya.

Autoridades suspenden visitas en La Joya.

Autoridades suspenden visitas en La Joya.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Sistema Penitenciario dispuso la suspensión temporal de las visitas en el Centro Penitenciario La Joya, luego de registrarse un intercambio de disparos entre grupos rivales que resultó en la muerte de un privado de libertad.

En una conferencia de prensa conjunta, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmaron el deceso y detallaron las acciones inmediatas que se ejecutan en el penal:

  • Requisas intensivas: Se realizan operativos de búsqueda para localizar el arma de fuego utilizada y dar con los responsables directos del hecho.
  • Control del penal: Las autoridades aseguraron que la situación ha sido controlada por las unidades de seguridad y que los operativos internos se mantendrán de forma indefinida.

El director Torregroza fue enfático al señalar que no se permitirán actos que vulneren la seguridad del recinto. “Vamos a actuar con firmeza ante estos hechos de violencia. Hay cero tolerancia con este tipo de situaciones”, manifestó.

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