Suspenden visitas en La Joya tras tiroteo que dejó un privado de libertad muerto

Autoridades suspenden visitas en La Joya.

Por Ana Canto El Sistema Penitenciario dispuso la suspensión temporal de las visitas en el Centro Penitenciario La Joya, luego de registrarse un intercambio de disparos entre grupos rivales que resultó en la muerte de un privado de libertad.

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En una conferencia de prensa conjunta, el director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, y el director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, confirmaron el deceso y detallaron las acciones inmediatas que se ejecutan en el penal:

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