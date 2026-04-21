Suspenden visitas en La Joya tras tiroteo que dejó un privado de libertad muerto

El Sistema Penitenciario dispuso la suspensión temporal de las visitas en el Centro Penitenciario La Joya, luego de registrarse un intercambio de disparos entre grupos rivales que resultó en la muerte de un privado de libertad.
- Requisas intensivas: Se realizan operativos de búsqueda para localizar el arma de fuego utilizada y dar con los responsables directos del hecho.
- Control del penal: Las autoridades aseguraron que la situación ha sido controlada por las unidades de seguridad y que los operativos internos se mantendrán de forma indefinida.
El director Torregroza fue enfático al señalar que no se permitirán actos que vulneren la seguridad del recinto. “Vamos a actuar con firmeza ante estos hechos de violencia. Hay cero tolerancia con este tipo de situaciones”, manifestó.