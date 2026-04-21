Presidente Mulino devuelve a la Asamblea proyecto de turismo deportivo por objeciones

El presidente de la República, José Raúl Mulino. @CSS

Por Ana Canto El presidente de la República, José Raúl Mulino, objetó parcialmente, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, el proyecto de ley 331 que busca fomentar el turismo deportivo en Panamá. El documento fue devuelto a la Asamblea Nacional (AN) para que los diputados analicen las observaciones planteadas por el Órgano Ejecutivo.

La decisión se tomó tras un análisis técnico realizado por diversas instituciones, entre ellas el MEDUCA, ATP, Pandeportes, la Universidad de Panamá, el MINSA y el MEF. El mandatario advirtió en una misiva dirigida al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, que el proyecto original presenta riesgos críticos:

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