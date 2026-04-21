Panamá Nacionales -  21 de abril de 2026 - 15:39

Presidente Mulino devuelve a la Asamblea proyecto de turismo deportivo por objeciones

La decisión del presidente José Raúl Mulino se tomó tras un análisis técnico realizado por diversas instituciones.

El presidente de la República

El presidente de la República, José Raúl Mulino. 

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Ana Canto
Por Ana Canto

El presidente de la República, José Raúl Mulino, objetó parcialmente, por razones de inconveniencia e inexequibilidad, el proyecto de ley 331 que busca fomentar el turismo deportivo en Panamá. El documento fue devuelto a la Asamblea Nacional (AN) para que los diputados analicen las observaciones planteadas por el Órgano Ejecutivo.

La decisión se tomó tras un análisis técnico realizado por diversas instituciones, entre ellas el MEDUCA, ATP, Pandeportes, la Universidad de Panamá, el MINSA y el MEF. El mandatario advirtió en una misiva dirigida al presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, que el proyecto original presenta riesgos críticos:

  • Conflictos institucionales: Posible superposición de competencias y desorganización administrativa.
  • Autonomía y Fiscalidad: Vulneración de la autonomía municipal y riesgos para las finanzas públicas.
  • Vacíos Sanitarios: El presidente señaló que la norma no establece la prevalencia de autorizaciones sanitarias previas, lo que permitiría validar actividades sin cumplir con los criterios de salud vigentes.

Artículos objetados

El Ejecutivo detalló los puntos específicos que deben ser revisados:

  • Por inconveniencia: Se objetaron el numeral 3 del artículo 4, el artículo 5 y el numeral 8 del artículo 12. Asimismo, se rechazaron las disposiciones sobre certificación y control sanitario en los artículos 8, 16, 27, 31, 33 y 34.
  • Por inexequibilidad (e inconveniencia): Se objetaron los artículos 8 y 19. Este último pretendía crear el Fondo Nacional de Turismo Deportivo.

“Si bien la finalidad perseguida por la norma resulta loable, la creación de un fondo público en los términos propuestos presenta serias deficiencias desde el punto de vista técnico, administrativo y constitucional”, advirtió el mandatario respecto al fondo propuesto.

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