Samsung trae a Panamá los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G: inteligencia artificial, rendimiento y durabilidad para el día a día

Samsung continúa apostando por acercar la innovación a más usuarios con el lanzamiento de los nuevos Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G , dispositivos que integran funciones avanzadas de inteligencia artificial, mejoras en cámara, rendimiento optimizado y una experiencia diseñada para acompañar la vida cotidiana. La nueva generación de la serie Galaxy A, ya disponible en Panamá, refleja una evolución clara en la forma en que la tecnología se integra en el día a día. Ya no se trata solo de contar con mejores especificaciones, sino de ofrecer herramientas que simplifiquen tareas, potencien la creatividad y respondan a las necesidades reales de los usuarios.

La inteligencia artificial como aliada cotidiana Uno de los pilares de esta nueva serie es la evolución de Awesome Intelligence , que llega con la última versión de One UI 8.5 para facilitar múltiples aspectos del uso diario. Esta tecnología no solo optimiza el rendimiento del dispositivo, sino que también introduce nuevas formas de interactuar con el contenido y gestionar información. Por ejemplo, la función Voice Transcription permite convertir rápidamente grabaciones de voz en texto, facilitando la revisión de reuniones, clases o llamadas importantes.

A esto se sumaAI Select, que permite seleccionar elementos directamente en pantalla para extraer información, editar contenido o generar nuevas piezas sin necesidad de navegar entre múltiples aplicaciones. La experiencia se vuelve aún más fluida gracias a la integración con herramientas comoBixby, que ahora responde a comandos en lenguaje natural, yGemini, que facilita la ejecución de tareas más complejas dentro del ecosistema del dispositivo. Todo esto se traduce en una interacción más intuitiva, donde el teléfono se adapta al usuario, y no al revés. Creatividad sin complicaciones La inteligencia artificial también transforma la forma en que los usuarios crean y editan contenido.

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Funciones comoObject Eraserpermiten eliminar elementos no deseados de las fotos de forma natural, mientras que herramientas comoBest Face—disponible en el Galaxy A57 5G— ayudan a seleccionar las mejores expresiones en fotos grupales. Además, opciones comoAuto Trimfacilitan la edición de video, y los filtros inteligentes permiten mejorar imágenes rápidamente sin necesidad de conocimientos avanzados. Estas funciones responden a una realidad cada vez más evidente: los usuarios no solo consumen contenido, también lo crean constantemente. Una cámara diseñada para cada momento La experiencia fotográfica sigue siendo un aspecto central en los smartphones, y en esta nueva serie Samsung apuesta por una combinación de hardware avanzado y procesamiento inteligente.

Ambos dispositivos cuentan con un sistema detriple cámara, liderado por un sensor principal de 50 MP, que permite capturar imágenes nítidas y detalladas en distintas condiciones de luz. La funciónNightography mejoradaoptimiza las tomas en entornos de poca iluminación, ofreciendo resultados más claros y realistas. El Galaxy A57 5G lleva esta experiencia un paso más allá con mejoras en el procesamiento de imagen, logrando un mejor equilibrio de colores, mayor definición y reducción de ruido. Además, su velocidad de captura permite registrar momentos fugaces con mayor precisión. La incorporación de reconocimiento de escenas basado en IA también ayuda a ajustar automáticamente parámetros como el contraste y la iluminación, mientras que el lente ultra gran angular y la cámara macro amplían las posibilidades creativas.

Samsung Galaxy y su durabilidad pensada para la vida real

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Su batería de5.000 mAhofrece hasta dos días de uso, lo que responde a una de las principales demandas de los usuarios actuales: autonomía. Además, la tecnología de carga rápida permite recuperar gran parte de la batería en poco tiempo, ideal para quienes están constantemente en movimiento. Durabilidad pensada para la vida real En un contexto donde los dispositivos acompañan todas las actividades del día, la durabilidad se vuelve un factor clave. Tanto el Galaxy A57 5G como el A37 5G cuentan con certificaciónIP68, que los protege contra agua y polvo, ofreciendo mayor tranquilidad ante el uso cotidiano. Además, Samsung refuerza su compromiso con la longevidad al ofrecer hastaseis generaciones de actualizaciones del sistema operativoy seis años de actualizaciones de seguridad, lo que extiende significativamente la vida útil del dispositivo.

Seguridad integrada y transparente La seguridad también juega un rol fundamental en la experiencia. ConKnox Vault, Samsung incorpora una capa de protección basada en hardware que resguarda la información sensible del usuario. A esto se suman herramientas como elSecurity & Privacy Dashboard, elAuto Blockery las alertas inteligentes de privacidad, que permiten a los usuarios tener mayor control sobre sus datos. Funciones comoPrivate Sharingy el nuevoPrivate Albumofrecen opciones adicionales para proteger contenido personal. Tecnología que evoluciona con el usuario La nueva serie Galaxy A no solo representa una actualización tecnológica, sino una evolución en la forma en que los dispositivos se integran en la vida diaria. Al combinar inteligencia artificial, rendimiento, durabilidad y seguridad, Samsung busca ofrecer una experiencia más completa y accesible. En un entorno donde la tecnología se vuelve cada vez más esencial, el verdadero valor está en su capacidad para simplificar, acompañar y potenciar cada momento. Con los Galaxy A57 5G y Galaxy A37 5G, Samsung reafirma su compromiso de llevar la innovación a más personas, ofreciendo herramientas que no solo responden a las necesidades actuales, sino que también están preparadas para el futuro.