FAE Panamá 2026 inicia mañana jueves su 15ª edición celebrando 22 años de trayectoria artística

Todo está listo para el inicio del Festival Internacional de Artes Escénicas (FAE Panamá 2026) , que dará apertura a su 15ª edición, consolidándose como el encuentro más importante del teatro y la danza contemporánea en el país, en el marco de sus 22 años de creación.

La inauguración oficial tendrá lugar mañana, jueves 16 de abril, a las 7:30 p.m. en el Teatro Nacional, con la reconocida bailarina española Sol Picó y su Compañía, quien presentará su aclamada obra Malditas Plumas , una propuesta escénica que rinde homenaje a las mujeres que han marcado la historia del espectáculo, en un tour de force escénico que une danza, teatro, varieté y música de una manera subyugante e intensa.

Malditas Plumas Obra Malditas Plumas. Cortesía

Organizado por la Fundación pro Artes Escénicas y Audiovisuales y los auspicios principales de MiCultura, el festival se desarrollará hasta el 20 de abril y reunirá a artistas y compañías de 7 países: Argentina, Colombia, Costa Rica, Cuba, España, Francia y Panamá, con una programación de 9 espectáculos de 9 agrupaciones, además de 8 actividades formativas y presentaciones en 10 salas y espacios culturales de la ciudad.

Durante cinco días, el festival ofrecerá una variada agenda artística distribuida algunos días hasta en tres franjas horarias (7:30, 9 y 10 p.m.), permitiendo al público disfrutar de múltiples funciones en una misma jornada y vivir una experiencia teatral completa.

Entre las propuestas destacadas de esta edición se encuentran Favez(Cuba), basada en la historia de la primera mujer médica en ese país; Los Trazos de la Memoria (coproducción Costa Rica–Panamá), sobre la búsqueda de los afectos perdidos; El Brote (Argentina), una de las obras más reconocidas a nivel internacional sobre un actor que confunde ficción y realidad; y las producciones panameñas No soy Sissi y La Condesa, que reflejan la fuerza del talento local a través de temáticas de diversidad e identidad.

FAE 26 - arte programación con precios (1) Programación de espectáculos FAE26 Cortesía

Más allá de la programación en salas, el FAE Panamá 2026 reafirma su compromiso social a través de sus segmentos gratuitos, como El FAE llega a las escuelas del barrio que llevará funciones a estudiantes de escuelas públicas en Santa Ana, Calidonia, El Chorrillo y San Felipe, mientras que el Laboratorio Formativo FAE ofrecerá talleres, clases magistrales y conversatorios impartidos por reconocidos especialistas internacionales.

Asimismo, el festival saldrá al encuentro del público con el segmento FAE al aire libre, que se realizará el domingo 19 de abril en la plaza Vº Centenario del Casco Antiguo, con una programación gratuita para toda la familia que incluirá teatro, danza, música, circo contemporáneo y actividades interactivas, desde las 5pm.

Con más de dos décadas de trayectoria, el FAE Panamá se ha consolidado como una plataforma clave para el intercambio cultural, la formación artística y el acceso democrático a las artes escénicas. La organización invita al público a ser parte de esta gran fiesta cultural y a disfrutar de una programación pensada para todos los públicos comprando los boletos en tustiquetes.com. La información actualizada del festival está disponible en sus redes sociales oficiales @FAEPanamá y en su sitio web www.faepanama.org.