Un Panameño Entregará con Michelob Ultra el trofeo "Superior Player of the Match" en el mundial 2026

Un fanático panameño tendrá la oportunidad de entregar el trofeo “Superior Player of the Match” durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, uno de los reconocimientos oficiales del torneo que distingue al jugador más destacado por partido.

El anuncio se dio a conocer durante un encuentro realizado en The Venue, en la ciudad de Panamá, donde Michelob Ultra presentó oficialmente al país su integración al escenario mundialista de la marca como Cerveza Oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, marcando el inicio de sus iniciativas locales asociadas al torneo.

Este lanzamiento marca el inicio de una ruta de experiencias superiores diseñada para el país, que busca elevar la forma en la que los panameños viven el Mundial, integrándolos al nivel de las celebraciones mundialistas en su máxima expresión, dentro y fuera de la cancha.

Como parte de la experiencia, se contó con la participación de Blas Pérez, jugador histórico de la Selección Nacional, en un espacio que permitió a los asistentes tener una interacción cercana con el ícono del fútbol panameño, reforzando ese vínculo emocional con una selección que hoy se posiciona como mundialista.

“Ser la Cerveza Oficial y exclusiva del Mundial 2026 nos permite ir más allá del patrocinio y construir una experiencia real para Panamá. Con seis años siendo parte del segmento premium del mercado panameño, hoy damos un paso más al integrar el país en el escenario mundialista de Michelob Ultra, transformando una oficialidad global en experiencias, momentos y vivencias que conectan a los panameños con lo mejor del fútbol a nivel mundial, de una manera distinta y superior.”– Angelica Alvarado, directora de Marketing Cervecería Nacional

Uno de los momentos centrales del evento fue la revelación de que un panameño tendrá la oportunidad de hacer entrega del trofeo “Superior Player of the Match”, al jugador más valioso de un partido seleccionado, en vivo y al finalizar el encuentro. Este trofeo, es uno de los activos más representativos de la plataforma mundialista de Michelob Ultra, que será otorgado en los 104 partidos del Mundial de la FIFA 2026, y el jugador será seleccionado por la votación de los fanáticos alrededor del mundo.

Durante la celebración, los asistentes también pudieron conocer la imagen exclusiva de Michelob Ultra alusiva a la Copa Mundial de la FIFA 2026, presentada en sus formatos de botella y lata.

La integración de Panamá a este escenario marca el inicio de una serie de actividades con el propósito de acercar al país a la experiencia del Mundial desde una vivencia tangible y participativa, alineada con los valores del mérito, el esfuerzo y el rendimiento que definen al fútbol de alto nivel. Esta visión se materializó durante el evento a través de experiencias diseñadas para celebrar los momentos que marcan historia, incluyendo una galería de camisetas de selecciones internacionales y activaciones interactivas que invitaron a conectar con la esencia del mundial desde la emoción, la cercanía y la vivencia directa.