MEF informa que prima de riesgo país de Panamá baja 40%

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una significativa mejora en la prima de riesgo país, indicador que mide el costo de financiamiento internacional. Según la institución, el índice descendió de 330 a 200 puntos básicos, lo que representa una reducción cercana al 40%.
La baja en la prima de riesgo país refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica y financiera de Panamá, al tiempo que fortalece la capacidad del Estado para impulsar proyectos de infraestructura y programas de desarrollo social.