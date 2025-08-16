Panamá Nacionales -  16 de agosto de 2025 - 20:31

MEF informa que prima de riesgo país de Panamá baja 40%

El MEF informó que la prima de riesgo país cayó de 330 a 200 puntos básicos, reduciendo el costo de financiamiento internacional .

Noemí Ruíz
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una significativa mejora en la prima de riesgo país, indicador que mide el costo de financiamiento internacional. Según la institución, el índice descendió de 330 a 200 puntos básicos, lo que representa una reducción cercana al 40%.

“Esto significa que hoy el país puede financiar sus proyectos a un costo menor, lo que se traduce en mayores posibilidades de inversión de obras y servicios para la población”, destacó el MEF en un comunicado. “Esto significa que hoy el país puede financiar sus proyectos a un costo menor, lo que se traduce en mayores posibilidades de inversión de obras y servicios para la población”, destacó el MEF en un comunicado.

La baja en la prima de riesgo país refleja la confianza de los mercados internacionales en la estabilidad económica y financiera de Panamá, al tiempo que fortalece la capacidad del Estado para impulsar proyectos de infraestructura y programas de desarrollo social.

