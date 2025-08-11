Lotería Fiscal de Panamá: ¿Dónde estarán ubicadas las urnas para depositar las facturas?

El primer sorteo del 2025 de la Lotería fiscal se realizará el jueves 28 de agosto de 2025. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó a la población los pasos para participar y la ubicación de las urnas disponibles para el depósito de los sobres con las facturas.
Lotería fiscal: Centros para ingresar el sobre con las facturas
- Todas las agencias regionales de la Dirección General de Ingresos (DGI).
- Albrook Mall
- Los Andes Mall
- Town Center
- Westland Mall
- Altaplaza Mall
- Santiago Mall - Veraguas
- Megamall - Panamá Este
- Atrio Costa del Este
- Colón 2000 - Colón
- Chiriquí Mall - Chiriquí
- Plaza Terronal - Chiriquí
- Federal Mall - Chiriquí
- Centro Comercial de Los Pueblos
- Balboa Boutiques
Paso a paso para participar de la Lotería Fiscal
Solicita tu factura fiscal
- Al comprar en cualquier comercio en Panamá, solicita siempre tu factura fiscal emitida a través de un sistema autorizado por la Dirección General de Ingresos (DGI).
- La factura debe ser emitida a tu nombre y con tu número de cédula o RUC, carnet de residente o pasaporte, para extranjeros.
- Si no solicitaste la factura con tus datos, debes escribir tu nombre completo y número de cédula en la parte posterior de la factura.
Reúne tus facturas
- Cada sobre debe contener mínimo cinco (5) facturas.
- Puedes incluir facturas de uno o varios comercios.
- Solo se aceptan facturas originales y legibles.
- Las facturas deben tener una fecha de emisión de hasta dos (2) meses anteriores al sorteo en el que deseas participar.
- No existe un monto mínimo en el total de la factura para participar.
Prepara el sobre
Coloca las facturas dentro de un sobre cerrado y escribe en la parte frontal la siguiente información:
- Nombre completo
- Número de cédula de identidad personal
- Número de teléfono de contacto
- Correo electrónico
- Dirección residencial
- Mes al que corresponde la participación (por ejemplo: “Sorteo de Agosto 2025”)
Deposita tu sobre
Deposita el sobre en cualquiera de las urnas oficiales habilitadas por la DGI en:
- Administraciones Provinciales de Ingresos
- Otros puntos autorizados, que serán anunciados oficialmente
- Consulta los canales oficiales de la DGI para conocer los puntos de recolección disponibles cada sorteo.