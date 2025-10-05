Panamá Nacionales -  5 de octubre de 2025 - 08:13

Pago del PASE-U por el IFARHU: horarios de entrega en Darién, Torti y Colón

El IFARHU realizará el pago del PASE-U en Darién, Tortí y Colón desde el 6 de octubre de 2025, con horario de atención.

Pago del PASE-U por el IFARHU

Pago del PASE-U por el IFARHU

Noemí Ruíz
Noemí Ruíz

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continúa con el segundo pago del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) en distintas regiones del país.

A partir del lunes 6 de octubre de 2025, el desembolso se llevará a cabo en los sectores de Sabanitas, Puerto Pilón, Metetí (Darién) y Tortí de Chepo, conforme al calendario oficial de la institución.

El horario de atención para la entrega de cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m. en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Montos del PASE-U 2025 que entregará el IFARHU

ifarhu-pase-u
  • Primaria: B/. 90.00 por trimestre – total anual: B/. 270.00
  • Premedia: B/. 120.00 por trimestre – total anual: B/. 360.00
  • Media: B/. 150.00 por trimestre – total anual: B/. 450.00

Los pagos se realizan en tres desembolsos al año, coincidiendo con los trimestres escolares.

Importancia del segundo pago del PASE-U

Este segundo pago del PASE-U representa un desembolso nacional que supera los B/. 84 millones, beneficiando a más de 771 mil estudiantes en todo el país, de primaria, premedia y media.

El IFARHU recordó a los padres de familia y acudientes que los cobros se deben realizar en los centros autorizados y que los estudiantes deben mantener los requisitos académicos para conservar la beca.

Para más información sobre el cronograma de pagos y centros de entrega, la entidad invita a visitar su portal oficial: CALENDARIO DE PAGO-PASE-U.

