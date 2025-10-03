Calendario de pago PASE-U 2025: ¿en qué lugares se entregarán los cheques la próxima semana?

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 6 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en los sectores de Sabanitas, Puerto Pilón, Metetí y Tortí de Chepo, conforme al calendario de cobros actualizado.
Le podría interesar: Calendario de pago del PASE-U 2025 incluye nuevas provincias para cobro
Calendario de pago del segundo pago de la beca PASE-U
Provincia de Colón
- Lunes 6 de octubre: Barrio Norte y Barrio Sur.
- Martes 7 de octubre: Cristóbal y Cristóbal Este.
- Miércoles 8 de octubre: Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón.
Provincia de Darién
- Lunes 6 de octubre: Jaqué, Guarachiné, Sambú, Yaviza y Metetí.
- Martes 7 de octubre: Puerto Piña, Taimatí, El Real de Santa María, Setegantí, La Palma y Chepigana.
- Miércoles 8 de octubre: Santa Fe
Agencia regional de Tortí
- Lunes 6 de octubre: Chepo, Chimán y Chepigana.
- Martes 7 de octubre: Tortí, El Llano, Unión Santeña y comarca Guna de Madugandí.
- Miércoles 8 de octubre: Tortí y Río Congo Arriba
Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025