Calendario de pago PASE-U 2025: ¿en qué lugares se entregarán los cheques la próxima semana?

El lunes 6 de octubre, el IFARHU continuará el pago del PASE-U en nuevas provincias, de acuerdo con el calendario de cobros actualizado.

Calendario de pago PASE-U 2025.

IFARHU
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 6 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en los sectores de Sabanitas, Puerto Pilón, Metetí y Tortí de Chepo, conforme al calendario de cobros actualizado.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Calendario de pago del segundo pago de la beca PASE-U

Provincia de Colón

  • Lunes 6 de octubre: Barrio Norte y Barrio Sur.
  • Martes 7 de octubre: Cristóbal y Cristóbal Este.
  • Miércoles 8 de octubre: Cativá, Sabanitas y Puerto Pilón.

Provincia de Darién

  • Lunes 6 de octubre: Jaqué, Guarachiné, Sambú, Yaviza y Metetí.
  • Martes 7 de octubre: Puerto Piña, Taimatí, El Real de Santa María, Setegantí, La Palma y Chepigana.
  • Miércoles 8 de octubre: Santa Fe

Agencia regional de Tortí

  • Lunes 6 de octubre: Chepo, Chimán y Chepigana.
  • Martes 7 de octubre: Tortí, El Llano, Unión Santeña y comarca Guna de Madugandí.
  • Miércoles 8 de octubre: Tortí y Río Congo Arriba

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

