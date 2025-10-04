Panamá Nacionales -  4 de octubre de 2025 - 14:56

Calendario del PASE-U 2025: estos son los centros de pago del lunes 6 de octubre

El IFARHU anunció los documentos requeridos para recibir el segundo pago de la beca PASE-U correspondiente al año 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el lunes 6 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las comunidades de Barrio Norte, Jaqué, Metetí y Chepigna.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Calendario de pago del PASE-U: lunes 6 de octubre

Provincia de Colón

  • Barrio Norte y Barrio Sur

Provincia de Darién

  • Jaqué, Guarachiné, Sambú, Yaviza y Metetí

Agencia regional de Tortí

  • Chepo, Chimán y Chepigana.

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
