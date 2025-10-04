Panamá Oeste Nacionales -  4 de octubre de 2025 - 11:58

Guardaparques rescatan a un saíno bebé en Altos de Campana

Guardaparques del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, rescataron a una cría de saíno para su evaluación y cuidado.

Ana Canto
Por Ana Canto

Gracias al apoyo de la ciudadanía, los guardaparques del Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana, rescataron a una cría de saíno, la cual fue trasladada de manera segura al área protegida para su evaluación y cuidado, antes de ser reinsertada en su hábitat natural.

