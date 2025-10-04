Taboga Nacionales -  4 de octubre de 2025 - 13:11

IDAAN trabaja para restablecer el sistema de la planta desalinizadora de Taboga

El IDAAN atiende la situación en la planta desalinizadora de Taboga para restablecer el servicio lo antes posible.

IDAAN trabaja para restablecer el sistema de la planta desalinizadora de Taboga.

IDAAN trabaja para restablecer el sistema de la planta desalinizadora de Taboga.

IDAAN
Ana Canto
Por Ana Canto

Este sábado se confirmó que el sistema de bombeo de la planta desalinizadora de Taboga ha suspendido sus operaciones, debido a una incidencia. Especialistas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), atienden la situación para restablecer el servicio lo antes posible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1974526148240679341&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Centro de INADEH en Chepo cerrará temporalmente por falta de agua potable

Corte de agua: IDAAN suspende el servicio en Panamá Este por fallas en la potabilizadora de Chepo

IDAAN repara tuberías en Santa Librada tras deslizamiento y restablece suministro de agua

Recomendadas

Más Noticias