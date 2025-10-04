Este sábado se confirmó que el sistema de bombeo de la planta desalinizadora de Taboga ha suspendido sus operaciones, debido a una incidencia. Especialistas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN), atienden la situación para restablecer el servicio lo antes posible.
Taboga Nacionales - 4 de octubre de 2025 - 13:11
IDAAN trabaja para restablecer el sistema de la planta desalinizadora de Taboga
