4 de octubre de 2025

Lotería Nacional de Panamá Online y TV: Dónde ver los resultados del sorteo dominical

La Lotería Nacional de Panamá anuncia el sorteo dominical correspondiente al 5 de octubre de 2025. Mira dónde ver el sorteo.

Lotería Nacional de Panamá Online y TV.

¿A qué hora inicia el sorteo del 5 de octubre?

El sorteo dominical del 5 de octubre de la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB), comenzará a las 3:00 p.m.

¿Cómo ver por TV y Online el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá?

El sorteo miercolito del 1 de octubre, lo puedes ver a través de Telemetro a nivel nacional, por medio de las plataformas digitales en Medcom Go y Telemetro EN DIRECTO.

