Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos habilita quirófano adicional por mantenimiento

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos de la CSS. Foto/Tomada de la CSS

Por Ana Canto Debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de caldera y en los aires acondicionados de los quirófanos, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en la 24 de Diciembre, habilitó un quirófano adicional en la sección de partos para atender urgencias extremas y ha coordinado con la red hospitalaria del área metropolitana para garantizar la atención quirúrgica de los pacientes.

Estas adecuaciones se realizarán hasta el próximo domingo, por lo que, durante este período, los pacientes que requieran intervenciones quirúrgicas serán referidos al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Ciudad de la Salud, Hospital Santo Tomás, Hospital San Miguel Arcángel, Hospital del Niño y otras instalaciones de la red metropolitana y de Panamá Este.

