Panamá Nacionales -  3 de octubre de 2025 - 17:10

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos habilita quirófano adicional por mantenimiento

Una vez culminen los trabajos en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, se espera brindar un servicio más eficiente para todos los pacientes.

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos de la CSS.

Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos de la CSS.

Foto/Tomada de la CSS
Ana Canto
Por Ana Canto

Debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de caldera y en los aires acondicionados de los quirófanos, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en la 24 de Diciembre, habilitó un quirófano adicional en la sección de partos para atender urgencias extremas y ha coordinado con la red hospitalaria del área metropolitana para garantizar la atención quirúrgica de los pacientes.

Estas adecuaciones se realizarán hasta el próximo domingo, por lo que, durante este período, los pacientes que requieran intervenciones quirúrgicas serán referidos al Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, Ciudad de la Salud, Hospital Santo Tomás, Hospital San Miguel Arcángel, Hospital del Niño y otras instalaciones de la red metropolitana y de Panamá Este.

Una vez culminen los trabajos de mantenimiento, se espera brindar un servicio más eficiente y seguro para todos los pacientes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSSPanama/status/1974220995893264722&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Trabajos del Cuarto Puente establecen cierre parcial en dirección al Puerto de Balboa

MINSA repara filtración de agua en sala de gineco-obstetricia del Hospital Luis "Chicho" Fábrega

CSS realizará megajornada de cirugías de cataratas

Recomendadas

Más Noticias