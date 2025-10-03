Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos habilita quirófano adicional por mantenimiento

Debido a trabajos de mantenimiento en el sistema de caldera y en los aires acondicionados de los quirófanos, el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, ubicado en la 24 de Diciembre, habilitó un quirófano adicional en la sección de partos para atender urgencias extremas y ha coordinado con la red hospitalaria del área metropolitana para garantizar la atención quirúrgica de los pacientes.
Una vez culminen los trabajos de mantenimiento, se espera brindar un servicio más eficiente y seguro para todos los pacientes.