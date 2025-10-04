Adolescentes enfrentan cargos por tentativa de homicidio tras pelea en el Colegio José Guardia Vega.

Por solicitud de la Fiscalía Superior de Adolescentes de Colón y Guna Yala, el Ministerio Público informó que se ordenó la detención provisional de dos adolescentes por el delito de tentativa de homicidio doloso agravado, tras una riña ocurrida el pasado jueves en el Colegio José Guardia Vega.

Este viernes 3 de octubre se realizó una reunión entre las autoridades educativas, Policía Nacional, y docentes del centro educativo, tras el incidente entre estudiantes de décimo y duodécimo grado que dejó a cuatro alumnos heridos y hospitalizados.

El jefe de la zona policial de Colón, Hermógenes Argüelles, informó que tres personas fueron aprehendidas, aunque solo dos enfrentarán audiencia por su presunta vinculación con el incidente.

Los adolescentes heridos reciben atención en el Hospital Manuel Amador Guerrero de Colón; dos se encuentran bajo observación y, afortunadamente, no se reportan fallecimientos.

La directora del centro educativo, Noemí de Cerrud, indicó que se retomará la revisión de mochilas de los estudiantes, suspendida previamente.